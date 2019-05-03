Pescadores defendem afundamento de plataforma no ES

Plataforma de Cação, no litoral Norte do ES Crédito: Carlos Jaques Mazei Ferreira

Se de um lado há empresas do Espírito Santo contando com as oportunidades de negócios que podem surgir com o descomissionamento das três plataformas no campo de Cação, no litoral Norte capixaba, do outro lado há quem defenda que as estruturas não devam ser retiradas do local.

Um grupo – formado por representantes de pescadores artesanais e esportivos, hotelaria e comércio – quer que as unidades da Petrobras permaneçam na região e sejam afundadas, mantendo assim o recife artificial desenvolvido ao longo das últimas décadas.

O coordenador do movimento “A plataforma é Nossa”, Carlos Jaques Ferreira, explica que as estruturas já estão no local há cerca de 40 anos e que retirá-las vai impactar negativamente a vida marinha da região e trazer prejuízos para diversos setores que têm atividades ligadas à pesca.