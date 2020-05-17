Na Lata: "Pandemia mudou o foco do meu negócio"

Luciene Ferreira é diretora comercial da Alborán Professional Crédito: Arquivo pessoal

A jornalista Luciene Ferreira decidiu abandonar a profissão e entrar para o mundo da beleza com o negócio voltado para o segmento capilar. Há sete anos nesse mercado, com a Alborán Professional, ela conta que está sendo agora, durante a pandemia do coronavírus , que está reinventando e expandindo a atuação da empresa.

Ao longo da trajetória empreendedora, ela observa que a empresa sempre atuou com o fornecimento de produtos principalmente para salões da Grande Vitória e de Estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, mas que com as regras de isolamento para o combate à Covid-19 e o fechamento de muitos salões foi preciso mudar o foco e investir nas vendas on-line.

"Os salões eram os meus principais e potenciais clientes, só que diante da paralisação das atividades, as vendas caíram muito e decidi ir para a internet. Eu já tinha a loja virtual construída, mas não era o meu foco. Foi então que resolvi que deveria apostar nisso e vem dando certo. As vendas aumentaram muito e hoje já alcançamos todo o Brasil", comemora ao citar que os principais mercados consumidores são Estados do Nordeste, São Paulo e Minas Gerais.

A marca tem no mercado mais de 200 produtos entre shampoos, condicionadores, finalizadores, máscaras capilares, óleos, selagens, pós-colorantes, entre outros, e são voltados para o público feminino. Luciene diz que seu desafio diário é entender quais são as principais demandas das mulheres e como pode ajudá-las a cuidar dos cabelos.

"O cabelo da mulher brasileira é muito diferente um do outro. Sempre pensei que era preciso fazer um produto que entenda essa diversidade que existe. Há vários cosméticos capilares internacionais que são bons, mas nem sempre eles têm a pegada da característica do cabelo da brasileira. Então, busco na minha marca atender os pedidos que recebo diariamente das minhas clientes."

Para este ano, a Alboran prevê lançar cerca de 10 itens da linha capilar. Algumas novidades foram adiadas em função da pandemia, mas Luciene garante que até o final de 2020 novos produtos chegarão ao mercado.

"A maioria deles vai ser para a manutenção dos cabelos em casa. O que percebi nesse período da pandemia é que as mulheres mais do que nunca estão buscando se cuidar e precisam de soluções práticas" Luciene Ferreira - Diretora comercial da Alborán Professional

PERFIL

Nome: Luciene Ferreira

Luciene Ferreira Empresa: Alborán Professional – Cosméticos Capilares



Alborán Professional – Cosméticos Capilares Cargo na empresa : Diretora comercial



: Diretora comercial No mercado: Há 7 anos



Há 7 anos Negócio: Beleza - Cosméticos capilares



Beleza - Cosméticos capilares Atuação: Todo o Brasil



Todo o Brasil Funcionários: 20 entre diretos e indiretos



JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia: Acredito que o período de turbulência vai passar, a economia do país voltará a crescer e devemos estar preparados. Estou muito confiante. Pandemia do coronavírus: É hora de somar forças, estreitar os laços e ajudar nossos parceiros a passar por esse momento difícil. Pedra no sapato: Os custos da burocracia. Tenho vontade de fechar as portas quando: Não tenho essa vontade. Estou sempre com brilho no olho, em busca de novos produtos, que irão contribuir para a beleza da mulher brasileira. Solto fogos quando: Quando consigo ajudar mulheres com soluções práticas para seus cabelos. Adoro quando elas falam: você “salvou o meu cabelo”. Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria...: Daria a toda mulher acesso à informação útil, para cuidarem da sua beleza e elevar sua autoestima. O cabelo bem cuidado empodera a mulher e ajuda a garantir seu lugar no mercado. Minha empresa precisa evoluir em: Tecnologia. Estamos sempre em busca de produtos inovadores de alta qualidade e praticidade, mas não podemos renunciar a preços acessíveis. Isso só é possível com tecnologia de ponta. Se começasse um novo negócio seria...: Hoje atuamos principalmente com produtos capilares, mas vejo que o mercado carece muito de um outro produto: “informação útil”. É nisso que estamos trabalhando. Futuro: Em breve nossas rotinas voltarão ao normal, talvez com mais intensidade. Por isso aposto na praticidade, no cuidado com a saúde, com a beleza e no alto astral. A autoestima é o combustível para uma vida longa e feliz. Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro: Guardo uma profunda admiração por mulheres empreendedoras, em especial às cabelereiras, são artistas que têm o dom de alegrar o coração. Mas se for para citar uma, cito a empresária Cris Arcangeli.