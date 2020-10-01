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Projetos portuário e rodoviário

Ministro de Bolsonaro vem ao ES na semana que vem

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, terá agendas no Estado no dia 5, segunda-feira

Públicado em 

01 out 2020 às 17:04
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Obras do contorno do Mestre Álvaro. A nova estrada irá ligar o Km 249 ao Km 275 da BR 101 passando por fora da zona urbana do município da Serra.
Obras do Contorno do Mestre Álvaro. A nova estrada irá ligar o Km 249 ao Km 275 da BR 101 passando por fora da zona urbana do município da Serra. Crédito: Ricardo Medeiros
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, virá ao Espírito Santo na próxima segunda-feira (5). A visita, confirmada pela assessoria da pasta, vai contemplar agendas relacionadas a projetos portuários e rodoviários. 
Uma será voltada para a assinatura da renovação do contrato do Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) junto à Log-in, que tem a concessão da área até 2023. Com a renovação do contrato, há previsão que a empresa faça novos investimentos da ordem de R$ 80 milhões, como a reportagem de A Gazeta noticiou em agosto. 
O ministro também participará da cerimônia de inauguração do Cais de Atalaia, que fica na abrangência do Porto de Capuaba, em Vila Velha.  A obra levou cerca de cinco anos para ser concluída e foram gastos aproximadamente R$ 190 milhões. Os eventos portuários vão começar a partir das 10h30.
Tarcísio de Freitas é ministro da Infraestrutura
Tarcísio de Freitas é ministro da Infraestrutura Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O outro compromisso do ministro de Bolsonaro será, na parte da tarde, junto a membros da bancada capixaba, que irão visitar as obras do Contorno do Mestre Álvaro. Localizado na Serra, o projeto de R$ 381 milhões servirá para desafogar o trânsito na BR 101 e e está previsto para ficar pronto em 2021.
Segundo o Ministério da Infraestrutura,  a vinda de Tarcísio de Freitas também faz parte dos esforços que a pasta vem empregando para comunicar a importância das emendas de bancada. Na visão do governo, a obra do Mestre Álvaro está saindo porque houve uma grande mobilização da bancada capixaba. "Alinhamento com bancada capixaba é referência e exemplo para todo Brasil", avalia o ministério.
Ainda consta no cronograma da equipe federal, visita às obras da rodovia 447, que vai ligar o entrocamento da BR 101 com a BR 262 à Rodovia Leste-Oeste. O trecho terá 4,3 km de extensão e o empreendimento está orçado em R$ 210 milhões. 
ATUALIZAÇÃO: Este conteúdo foi atualizado às 19h11 após a coluna receber da assessoria do Ministério da Infraestrutura mais detalhes sobre a agenda do ministro Tarcísio de Freitas.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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