Ministro de Bolsonaro vem ao ES na semana que vem

Obras do Contorno do Mestre Álvaro. A nova estrada irá ligar o Km 249 ao Km 275 da BR 101 passando por fora da zona urbana do município da Serra. Crédito: Ricardo Medeiros

Uma será voltada para a assinatura da renovação do contrato do Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) junto à Log-in, que tem a concessão da área até 2023. Com a renovação do contrato, há previsão que a empresa faça novos investimentos da ordem de R$ 80 milhões, como a reportagem de A Gazeta noticiou em agosto.

O ministro também participará da cerimônia de inauguração do Cais de Atalaia, que fica na abrangência do Porto de Capuaba, em Vila Velha. A obra levou cerca de cinco anos para ser concluída e foram gastos aproximadamente R$ 190 milhões. Os eventos portuários vão começar a partir das 10h30.

Tarcísio de Freitas é ministro da Infraestrutura Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O outro compromisso do ministro de Bolsonaro será, na parte da tarde, junto a membros da bancada capixaba, que irão visitar as obras do Contorno do Mestre Álvaro. Localizado na Serra, o projeto de R$ 381 milhões servirá para desafogar o trânsito na BR 101 e e está previsto para ficar pronto em 2021.

Segundo o Ministério da Infraestrutura, a vinda de Tarcísio de Freitas também faz parte dos esforços que a pasta vem empregando para comunicar a importância das emendas de bancada. Na visão do governo, a obra do Mestre Álvaro está saindo porque houve uma grande mobilização da bancada capixaba. "Alinhamento com bancada capixaba é referência e exemplo para todo Brasil", avalia o ministério.

Ainda consta no cronograma da equipe federal, visita às obras da rodovia 447, que vai ligar o entrocamento da BR 101 com a BR 262 à Rodovia Leste-Oeste. O trecho terá 4,3 km de extensão e o empreendimento está orçado em R$ 210 milhões.