Heringer entra com pedido de recuperação judicial e quer tirar sede do ES

Unidade da Heringer em Viana. Empresa passa por dificuldades financeiras Crédito: Heringer/Divulgação

Depois de fechar nove unidades pelo país e demitir centenas de funcionários na última quinta-feira (31), a Fertilizantes Heringer entrou com pedido de recuperação judicial, “em caráter de urgência”, na comarca de Paulínia, São Paulo. A decisão foi aprovada nesta segunda-feira (4) pelo Conselho de Administração da empresa, que justifica que o pedido é uma consequência da difícil situação financeira vivida pela companhia, que está há cinco décadas no mercado.

“A administração da companhia julgou que a apresentação do pedido de recuperação judicial seria a medida adequada, no momento, para proteger a companhia de forma a possibilitar a continuidade de suas atividades, e preservar o valor da companhia, sua função social e o estímulo à atividade econômica", informa o fato relevante divulgado ao mercado.

Na reunião do conselho, um outro tema foi tratado: a mudança da sede de Viana para Paulínia. Por unanimidade, os acionistas aprovaram “a elaboração de estudos sobre a viabilidade de alteração da sede para o local do seu principal estabelecimento”. Segundo consta na ata da reunião, “o objetivo é otimizar recursos e facilitar a logística, uma vez que a sede seria transferida para o local em que são tomadas as decisões relativa à condução dos negócios e (onde) residem seus diretores”.

Ainda não há detalhes sobre o que isso representaria para o Espírito Santo, mas o temor é que a unidade capixaba, que tem aproximadamente 200 funcionários, seja fechada. Além da perda de postos de trabalho, a interrupção das atividades da Heringer no Estado pode impactar ainda na redução de receitas para os cofres públicos - a Heringer é a quinta em faturamento do Espírito Santo -, causar reflexos para a cadeia de fornecedores e para os clientes da empresa. Segundo fontes, a participação da companhia no mercado capixaba no fornecimento de produtos é entre 65% a 70%.

DÍVIDAS

Com elevado endividamento, a dívida líquida ultrapassa R$ 1 bilhão segundo dados do 3º trimestre de 2018, a empresa fechou várias fábricas na última semana, conforme a coluna publicou em primeira mão. No comunicado ao mercado, nesta segunda-feira, a empresa detalha pela primeira vez quais foram as unidades encerradas. Foram suspensas as atividades em: Rondonópolis (MT), Dourados (MS), Três Corações (MG), Uberaba (MG), Rio Verde (GO), Porto Alegre (RS), Rio Grande (RS), Paranaguá (PR) e Rosário do Catete (SE).

Diante da reestruturação, dos cerca de 3 mil funcionários próprios e 1.000 representantes comerciais terceirizados que a empresa tinha até 2017, atualmente fazem parte do quadro 927 empregados diretos e 700 representantes cadastrados.

AÇÕES