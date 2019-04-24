Grupo dinamarquês investe R$ 60 milhões no Espírito Santo

Svitzer é uma das maiores empresas do mundo no ramo da operação de rebocadores portuários Crédito: Svitzer/Divulgação

Uma das maiores empresas do mundo no ramo da operação de rebocadores portuários, a Svitzer, está investindo R$ 60 milhões no Espírito Santo. A companhia, que é um braço da dinamarquesa Maersk, vai passar a operar dois rebocadores no Porto de Vitória, batizados de Svitzer Elias D e Svitzer Joaquim R.

O diretor administrativo no Brasil, Rutger Thulin, explicou que a atuação no terminal capixaba se dará junto a todos os tipos de navios e faz parte da segunda fase de expansão da empresa no país, que também realizou investimentos em portos do Sul e do Sudeste, e tem como próximo passo mirar oportunidades do Nordeste.

“Vitória era um passo natural para nós. Sua localização geográfica é ideal para nossos clientes. Já fornecemos (no país) serviços de reboque para grãos, fertilizantes e navios porta-contêineres”, observou.