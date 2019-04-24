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Beatriz Seixas

Grupo dinamarquês investe R$ 60 milhões no Espírito Santo

Svitzer passa a ter dois rebocadores atuando no Porto de Vitória

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 23:53

Públicado em 

23 abr 2019 às 23:53
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Svitzer é uma das maiores empresas do mundo no ramo da operação de rebocadores portuários Crédito: Svitzer/Divulgação
Uma das maiores empresas do mundo no ramo da operação de rebocadores portuários, a Svitzer, está investindo R$ 60 milhões no Espírito Santo. A companhia, que é um braço da dinamarquesa Maersk, vai passar a operar dois rebocadores no Porto de Vitória, batizados de Svitzer Elias D e Svitzer Joaquim R.
O diretor administrativo no Brasil, Rutger Thulin, explicou que a atuação no terminal capixaba se dará junto a todos os tipos de navios e faz parte da segunda fase de expansão da empresa no país, que também realizou investimentos em portos do Sul e do Sudeste, e tem como próximo passo mirar oportunidades do Nordeste.
“Vitória era um passo natural para nós. Sua localização geográfica é ideal para nossos clientes. Já fornecemos (no país) serviços de reboque para grãos, fertilizantes e navios porta-contêineres”, observou.
Os dois novos rebocadores que atuarão no porto de Vitória possuem 32 metros de comprimento por 11 metros de largura. Eles são equipados com motores MTU e propulsão Schottel, gerando uma tração de amarração superior a 70 toneladas. Os rebocadores foram construídos no estaleiro de Detroit e entregues no final de dezembro do ano passado.

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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