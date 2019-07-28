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Beatriz Seixas

Fábrica da Vale deve provocar disputa entre Estados

Rio de Janeiro quer capturar o empreendimento que tem potencial para sair do papel se preço do gás cair

Públicado em 

27 jul 2019 às 22:18
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Pelotas de minério de ferro Crédito: Divulgação
A intenção da Vale de construir em Anchieta uma fábrica de HBI – produto à base de minério de ferro com maior valor agregado – é vista como um projeto muito estratégico para ajudar no desenvolvimento da região Sul, que há anos não é alvo de nenhum grande negócio e, desde 2015, sente os reflexos da paralisação das atividades da Samarco.
> Vale pode construir nova fábrica no Sul do ES
Mas se o Espírito Santo quiser mesmo que o empreendimento se efetive, ele precisará fazer marcação cerrada junto ao investidor.
É porque já existe uma disputa grande por quem vai sediar a planta industrial. Outros Estados estão de olho no projeto que, lembrando, para sair do papel precisa que o gás natural no país se torne mais barato.
 
Uma fonte do governo capixaba contou à coluna que o Rio de Janeiro quer capturar o empreendimento. “A turma do Rio quer levar o negócio para lá. Estamos nos articulando (para não deixar isso acontecer).”
Nova startup capixaba
Ex-executivos da Pag!, da Wine e da Vale criaram uma nova startup na área financeira. Victor Farias, Alexandre Soares e Deivid Bitti, respectivamente, lançaram o LiftBank, o primeiro banco digital voltado exclusivamente para pessoas jurídicas. A empresa capixaba, que irá prestar serviços como maquininha de cartão, depósitos, pagamentos e funções débito e crédito, está apostando nas micro, pequenas e médias empresas.
O LiftBank tem como meta fechar 2019 com cerca de 40 mil contas ativas e, em dezembro de 2020, com 100 mil. Além disso, a expectativa é de movimentar aproximadamente R$ 500 milhões nas máquinas de cartões da marca.
Essa tendência de expansão de bancos digitais no mercado brasileiro já começa a trazer bons frutos para os clientes, que estão tendo acesso a taxas mais baratas. Viva a concorrência!
 
Arrecadação do Estado avança mais de 15%
Secretaria da Fazenda do Estado registrou aumento da arrecadação Crédito: Romero Mendonça/Secom-ES
O Espírito Santo foi o quarto ente da federação que apresentou maior crescimento na arrecadação de tributos estaduais. A receita com ICMS, IPVA e ITCMD avançou mais de 15% no primeiro semestre de 2019, comparado ao mesmo período do ano passado. O Estado ficou atrás somente de Roraima (45,5%), Santa Catarina (17,9%) e Ceará (17,7%).
O bolo arrecadatório capixaba passou de R$ 5,7 bilhões para R$ 6,6 bi, de acordo com dados disponibilizados pelo Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) do Ministério da Economia.
A recuperação da economia, ainda que lenta, é vista como um dos fatores para o resultado. Somada a ela, a intensificação de ações fiscalizatórias contribuiu para o incremento da receita. Segundo o Sindifiscal, houve um aumento de 8% nas fiscalizações pontuais e 16% nas fiscalizações em trânsito da Receita Estadual, além disso, o número de contribuintes fiscalizados cresceu 8%.
Preço da gasolina no ES cai pela 10ª semana seguida
 
O preço médio do litro da gasolina no Espírito Santo caiu pela 10ª vez consecutiva, segundo dados da ANP. Nas bombas, na semana do dia 21 a 27 de julho, o consumidor capixaba pagou R$ 4,31, uma redução de 8% na comparação com maio.
Se for considerar apenas o município de Vitória, o valor médio do litro foi de R$ 4,18. Na semana de 12 a 18 de maio, o preço médio do combustível era de R$ 4,65 nos postos do Estado. Nada mal se esse movimento persistir.
Golpe na praça
Clientes da ArcelorMittal estão sendo alvos de golpistas. Bandidos estão se passando por empregados da empresa e enviando e-mails com boletos de cobrança. A fraude já foi identificada pela companhia.
Para prevenir os ataques, a Arcelor fez um alerta em seu site onde diz que, caso alguém receba mensagens com essa conotação, deve procurar a empresa.
Posse com Salim
O secretário especial de Desestatização do Ministério da Economia, Salim Mattar, estará amanhã no ES. Ele vai dar palestra na cerimônia de posse da nova diretoria do ES em Ação.

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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