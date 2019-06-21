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Beatriz Seixas

Fábio Brasileiro será o novo presidente do ES em Ação

Nova diretoria toma posse no final de julho

Publicado em 20 de Junho de 2019 às 22:39

Públicado em 

20 jun 2019 às 22:39
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Fábio Brasileiro será no presidente do ES em Ação Crédito: Edson Chagas
 Fábio Brasileiro, que trabalhou por mais de 30 anos na Vale e hoje atua como consultor e conselheiro de empresas, será o novo diretor-presidente do Espírito Santo em Ação. Ele substituirá Luiz Wagner Chieppe (Grupo Águia Branca), que esteve à frente da entidade desde 2016.
Brasileiro será empossado para o período 2019-2022. Também vão compor a diretoria Nailson Dalla Bernadina (Sicoob), Paulo Wanick (ArcelorMittal Tubarão) e João Brito (EDP) – todos eles hoje já ocupam cargos de diretores –, além de Pedro Torres (Suzano), Eduardo Lindenberg (Natufert) e Rimaldo Sá (Beta Rede) que passam a fazer parte do time. Alexandre Teodoro (Faesa) assumirá a presidência do Conselho Deliberativo no lugar de Café Lindenberg (Rede Gazeta).
Todos os nomes foram indicados pelo conselho deliberativo, mas ainda deverão passar por uma assembleia nos próximos dias. A mudança de gestão acontecerá no final de julho.

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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