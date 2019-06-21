Fábio Brasileiro será o novo presidente do ES em Ação

Fábio Brasileiro, que trabalhou por mais de 30 anos na Vale e hoje atua como consultor e conselheiro de empresas, será o novo diretor-presidente do Espírito Santo em Ação. Ele substituirá Luiz Wagner Chieppe (Grupo Águia Branca), que esteve à frente da entidade desde 2016.
Brasileiro será empossado para o período 2019-2022. Também vão compor a diretoria Nailson Dalla Bernadina (Sicoob), Paulo Wanick (ArcelorMittal Tubarão) e João Brito (EDP) – todos eles hoje já ocupam cargos de diretores –, além de Pedro Torres (Suzano), Eduardo Lindenberg (Natufert) e Rimaldo Sá (Beta Rede) que passam a fazer parte do time. Alexandre Teodoro (Faesa) assumirá a presidência do Conselho Deliberativo no lugar de Café Lindenberg (Rede Gazeta).
Todos os nomes foram indicados pelo conselho deliberativo, mas ainda deverão passar por uma assembleia nos próximos dias. A mudança de gestão acontecerá no final de julho.