Economia capixaba acende sinal amarelo

A desaceleração do PIB capixaba foi superior à apresentada pelo país no mesmo período, de -0,2%. O setor que mais contribuiu para a retração foi a indústria, que nos três primeiros meses do ano teve uma queda de 10,1%.O presidente do IJSN, Luiz Paulo Vellozo Lucas, afirmou que o desempenho negativo da economia capixaba foi fruto principalmente dos