Economia capixaba acende sinal amarelo

A economia do Espírito Santo retraiu 1,3% no primeiro trimestre de 2019, na comparação com o trimestre imediatamente anterior, segundo informações do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) divulgadas nesta terça-feira (18).
A desaceleração do PIB capixaba foi superior à apresentada pelo país no mesmo período, de -0,2%. O setor que mais contribuiu para a retração foi a indústria, que nos três primeiros meses do ano teve uma queda de 10,1%.
O presidente do IJSN, Luiz Paulo Vellozo Lucas, afirmou que o desempenho negativo da economia capixaba foi fruto principalmente dos resultados ruins nos setores industriais da mineração, celulose e petróleo.
O presidente do IJSN, Luiz Paulo Vellozo Lucas, afirmou que o desempenho negativo da economia capixaba foi fruto principalmente dos resultados ruins nos setores industriais da mineração, celulose e petróleo.