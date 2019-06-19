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Beatriz Seixas

Economia capixaba acende sinal amarelo

Fraco desempenho do PIB no primeiro trimestre preocupa

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 01:13

Públicado em 

19 jun 2019 às 01:13
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

A economia do Espírito Santo retraiu 1,3% no primeiro trimestre de 2019, na comparação com o trimestre imediatamente anterior, segundo informações do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) divulgadas nesta terça-feira (18).
A desaceleração do PIB capixaba foi superior à apresentada pelo país no mesmo período, de -0,2%. O setor que mais contribuiu para a retração foi a indústria, que nos três primeiros meses do ano teve uma queda de 10,1%.

O presidente do IJSN, Luiz Paulo Vellozo Lucas, afirmou que o desempenho negativo da economia capixaba foi fruto principalmente dos resultados ruins nos setores industriais da mineração, celulose e petróleo.
> BEATRIZ SEIXAS: Economia do Espírito Santo entra em recessão

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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