BNDES lança edital para desestatizar Codesa

Cais Comercial do Porto de Vitória Crédito: Divulgação | Codesa

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou nesta segunda-feira (11) edital para contratar serviços para os estudos de desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), que será a primeira das empresas federais de administração de portos a ser incluída no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).

De acordo com o BNDES, o banco será responsável pela proposta da modelagem de desestatização da Codesa em parceria com o Ministério da Infraestrutura e PPI.

O edital para contratação dos estudos está disponível no site da instituição e a abertura da sessão pública ocorrerá no dia 2 de abril, às 11 horas.

O BNDES declarou que a ideia é que seja formado um modelo adequado, “que resulte em contrapartidas para o Estado, modernização do setor e benefícios para os usuários e para a população”.

Diretoria

Nesta segunda, o procurador Julio Castiglioni e o engenheiro Bruno Luciano Fardin foram eleitos, respectivamente, como presidente e diretor de Planejamento e de Desenvolvimento da Companhia Docas em reunião do Conselho Administrativo (Consad). A informação foi divulgada pelo perfil Porto de Vitória no Instagram.