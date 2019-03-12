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Beatriz Seixas

BNDES lança edital para desestatizar Codesa

Governo busca o melhor modelo para a gestão portuária capixaba

Públicado em 

11 mar 2019 às 23:25
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Cais Comercial do Porto de Vitória Crédito: Divulgação | Codesa
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou nesta segunda-feira (11) edital para contratar serviços para os estudos de desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), que será a primeira das empresas federais de administração de portos a ser incluída no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).
De acordo com o BNDES, o banco será responsável pela proposta da modelagem de desestatização da Codesa em parceria com o Ministério da Infraestrutura e PPI.
O edital para contratação dos estudos está disponível no site da instituição e a abertura da sessão pública ocorrerá no dia 2 de abril, às 11 horas.
O BNDES declarou que a ideia é que seja formado um modelo adequado, “que resulte em contrapartidas para o Estado, modernização do setor e benefícios para os usuários e para a população”.
Diretoria
Nesta segunda, o procurador Julio Castiglioni e o engenheiro Bruno Luciano Fardin foram eleitos, respectivamente, como presidente e diretor de Planejamento e de Desenvolvimento da Companhia Docas em reunião do Conselho Administrativo (Consad). A informação foi divulgada pelo perfil Porto de Vitória no Instagram.
 

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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