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Beatriz Seixas

Aumenta o consumo de energia no Espírito Santo

Crescimento é um sinal de retomada da economia

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 02:01

Públicado em 

28 ago 2019 às 02:01
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Energia Crédito: Free-Photos | Pixabay
O avanço do consumo de energia entre os clientes da Empresa Luz e Força Santa Maria (ELFSM) vem animando o executivo da companhia Henrique Barbieri Coutinho. Mas não é só por conta do aumento de receita para o caixa, mas pelo significado que essa alta tem.
 
“A gente diz que o setor elétrico é o motor da economia. Quando a economia começa a crescer isso naturalmente se reflete no consumo de energia. E na Santa Maria o consumo está 18% acima do de 2018, um aumento que não é normal. Acredito que é a economia se preparando para voltar a crescer.”
> Aneel aprova redução de 15,87% na conta de luz no Noroeste do ES

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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