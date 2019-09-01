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Beatriz Seixas

Anúncio da ferrovia traz otimismo, mas ainda exige cautela

Projeto ainda depende da assinatura de contrato entre Vale e governo federal

Públicado em 

31 ago 2019 às 21:58
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Ferrovia Vitória a Minas ganhará ramal que ligará Cariacica a Anchieta Crédito: Divulgação
O anúncio feito na última semana pelo governo federal de que um trecho da ferrovia EF-118, ligando Cariacica a Anchieta, será construído pela Vale é uma grande vitória para o Espírito Santo.
A fala da secretária do Ministério de Infraestrutura, Natália Marcassa, de que a mineradora vai investir R$ 3 bilhões no ramal como contrapartida pela renovação antecipada da concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), conforme noticiou com exclusividade o colega Geraldo Campos Jr, volta a trazer o otimismo de que essa não será mais uma das promessas furadas vindas de Brasília.
O compromisso de que a Vale será a responsável pela obra é determinante neste processo. Afinal, contar com o dinheiro da União para destravar esse antigo gargalo logístico é ilusório, especialmente neste momento de crise e de recursos minguados para investimentos.
> ANTT muda valor de outorga da Vitória a Minas
Outro ponto que vale destacar é que a notícia foi dada por uma técnica. Marcassa não está ligada a partidos políticos e tem vasta experiência no setor de transportes, entre elas como diretora da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Dessa forma, soa com ainda mais credibilidade o desfecho que se desenha para tirar esse projeto do papel.
Ainda assim, é preciso ter uma dose de alerta, para não dizer desconfiança. O Estado só vai conseguir comemorar de fato, no momento em que os contratos forem assinados, o que, segundo a secretária do ministério, está previsto para acontecer ainda neste ano.
Motivos para a Vale apertar as mãos do governo federal selando este acordo não faltam. Ao levar a ferrovia até Anchieta, a mineradora liga suas operações a mais uma planta, no caso a da Samarco, em que é sócia junto à anglo-australiana BHP.
> Vale é a grande beneficiada com construção da ferrovia
Isso significa ter mais um caminho para fazer chegar o minério até a unidade de Ubu, que hoje recebe a matéria-prima por meio de minerodutos vindos de Minas Gerais – um dos motivos, aliás, para a Samarco estar com as atividades interrompidas até hoje.
Porto da Samarco em Ubu. Atividades da empresa estão paralisadas desde novembro de 2015 Crédito: Vitor Jubini
Fora isso, a Vale passa a ter acesso a mais um porto e reforça a sua logística para um outro grande projeto que tem em estudo:
a fábrica de HBI
, que é um produto a base de minério de ferro com maior valor agregado. Esse empreendimento está diretamente ligado ao sucesso do Novo Mercado de Gás, que prevê baratear
o preço do gás natural em até 40%
.
Já pensando no médio e no longo prazo, contar com a ferrovia para trazer as pelotas de Tubarão – onde está o maior complexo pelotizador da companhia – para a futura planta de HBI em Anchieta é mais uma razão para a companhia investir no ramal.
> Vale: vilã ou mocinha? Crescimento econômico ou impacto ambiental?
Vale lembrar que a construção da linha férrea, por enquanto, não condiciona a companhia a ser a operadora do ramal. Mas certamente, na licitação da concessão, ela brigará por isso.
As perspectivas são positivas, mas ainda devem ser vistas com cautela. Primeiro porque o contrato não foi assinado. Segundo, porque o Estado ainda ficará carente do investimento no segundo trecho, ligando Anchieta a Presidente Kennedy, e que é extremamente importante para a logística capixaba.
EMPRÉSTIMO PELO ZAP
Golpistas estão cada vez mais ousados e tecnológicos. Por meio de mensagens de celulares, eles oferecem crédito pré-aprovado e sem consulta ao SPC. Para isso, basta o interessado fazer contato via WhatsApp. Uma “empresa de crédito” que vem tentando fisgar potenciais clientes chega a disponibilizar três números de WhatsApp, todos do Estado do Rio.
INVESTIMENTO ENERGÉTICO
Furnas investiu R$ 46 milhões em um novo banco de transformadores para a Subestação de Viana, aumentando a capacidade de transformação em mais de 35%. Com a obra, a Grande Vitória e o Sul capixaba ganham reforço na confiabilidade do fornecimento de energia.
FOCO NA "MARVADA" 
O segmento de produção de cachaça de alambique já fatura R$ 250 milhões por ano no ES. Nos dias 5 e 6, Vitória vai receber um evento nacional do setor: o Salão de Negócios e Congresso Brasileiro da Cachaça. A expectativa é movimentar mais de R$ 1,5 milhão em negócios.
NA LATA
Perfil
Flávia Milanez Milaneze, da Milanez ENTITY_amp_ENTITYMilaneze Crédito: Thiers Turini
Nome:
Flávia Milanez Milaneze
Empresa: Milanez & Milaneze
No mercado: Há 30 anos
Negócio: Feiras setoriais
Atuação: ES e RS, e é integrante do Grupo italiano VeronaFiere
Funcionários: 25 funcionários
Jogo rápido com quem faz a economia girar
Economia: O setor passou por dificuldades, principalmente nos últimos dois anos, mas superamos e 2019 caminha com boas perspectivas.
Pedra no sapato: A falta de infraestrutura moderna para eventos. 
Tenho vontade de fechar as portas quando: Não tenho!
Solto fogos quando: Consigo entregar um evento proveitoso e alinhado para expositores, visitantes e todos os envolvidos.
Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria...: O segmento precisa passar por uma modernização para a realização de grandes eventos.
Minha empresa precisa evoluir em: Processos de inovação em todas as fases do evento, para gerar ações e resultados para além dos dias de realização das feiras.
Se começasse um novo negócio seria...: Faria tudo de novo!
Futuro: Fortalecer os eventos tradicionais de rochas, metalmecânica, petróleo e construção, consolidar a feira de vinho no Sul do país, e, quem sabe, tirar do papel outras feiras setoriais.
Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro: Cecília Milanez, fundadora da empresa e minha mãe.

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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