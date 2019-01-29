Adiamento de retorno da Samarco é compreensível, diz Casagrande

Crédito: Vitor Jubini | Arquivo | GZ

acidente com a barragem em Mariana. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), disse considerar compreensível o adiamento do retorno das operações da Samarco – controlada pela Vale e pela BHP Billiton -, diante da nova tragédia na qual a mineradora Vale está envolvida, fruto do rompimento da barragem em Brumadinho na última sexta-feira (25), que aconteceu apenas três anos e dois meses depois doa.

Para Casagrande, embora a atividade mineradora seja importante para a economia capixaba – a Samarco representa quase 6% do PIB do Estado -, a preservação do meio ambiente e a segurança das pessoas devem vir em primeiro lugar.

BHP anunciou que o cronograma de retomada imediata das operações na planta de Ubu, Anchieta, não será mantido. A expectativa era de que o retorno das atividades acontecesse em 2020, ainda que parcialmente. Agora, não há um novo prazo previsto. A declaração do governador foi dada na manhã desta terça-feira (29), à coluna, depois que a anglo-australianaA expectativa era de que o retorno das atividades acontecesse em 2020, ainda que parcialmente. Agora, não há um novo prazo previsto.

“Lamento que o desastre em Brumadinho possa afetar a programação e o cronograma da Samarco, mas também compreendo que a empresa só pode voltar quando tiver total segurança. Nenhuma vida humana pode ser colocada mais em risco e nenhum desastre ambiental pode acontecer mais”, enfatizou o governador, que participou do lançamento do Anuário da Indústria de Petróleo e Gás no Espírito Santo, que aconteceu na Casa Firjan, no Rio de Janeiro.

O presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Léo de Castro, deu declarações seguindo a mesma linha de pensamento do governador Casagrande. Castro também participou na manhã desta terça-feira do evento na Firjan, no Rio de Janeiro, que foi promovido pela Findes e organizado pelo Fórum Capixaba de Petróleo e Gás.