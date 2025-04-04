Topa tudo por dinheiro?

No universo corrupto de " Vale Tudo", a novela que retornou às telas com uma nova geração de atores , um tema persiste: o dinheiro como valor supremo. Exibida pela primeira vez em 1988, foi um escândalo na época - censurada por suas cenas ousadas, diálogos picantes e violência doméstica. Hoje, graças à Constituição, promulgada no mesmo ano, não existe mais a Divisão de Censura das Diversões Públicas. Os tempos mudaram, mas a obsessão pelo lucro acima de tudo permanece.

Sou uma curiosa em relação à psicanálise, foi através dela que aprendi que isso se chama "fetichismo da mercadoria" — quando o objeto de desejo (no caso, o dinheiro) se torna um fim em si mesmo, obscurecendo todos os outros valores. Isso explica, teoricamente, pessoas cheias de dinheiro, alucinadas por mais e mais dinheiro, sem se importar com os meios para obtê-lo.

A pergunta que fica é: o que acontece quando o valor do dinheiro é colocado acima de todos os outros? Existem muitas respostas, mas a principal delas é o adoecimento da sociedade, onde as relações são distorcidas e o bem-estar é sacrificado no altar do lucro.

O remake de uma novela exibida há 37 anos traz uma pergunta incômoda: com tantas oportunidades de aprender com o passado, ainda vale tudo por dinheiro? Por que ainda não sabemos lidar com o dinheiro como ferramenta para promover bem-estar coletivo? O dinheiro promete segurança, status e poder, mas a que custo? Essa dinâmica de posse e controle é saudável para a humanidade?

Uma luta, que já foi silenciosa, por poder e afirmação, hoje é explícita, escancarada. O pedido de Cazuza na música-tema da novela foi atendido. O Brasil mostrou a sua cara. E o resto do mundo também.

Relações distorcidas em que as pessoas são vistas como meios para alcançar fins financeiros, e não como seres humanos com necessidades e desejos próprios, eram mais subterrâneas. Hoje, lutam por mídia. Perdeu-se o pudor.

Antonio Pitanga, Bella Campos e Taís Araujo nos bastidores de 'Vale Tudo' Crédito: Globo/ Manoella Mello

Será mesmo que estamos dispostos a sacrificar tudo pelo dinheiro? Nossas relações, nossa saúde mental, nossa felicidade? Uma filha que roubou a casa da própria mãe era algo escandaloso no final da década de 80, mas hoje o que os jornais trazem sobre violências de todas as naturezas no “seio familiar”?

A reexibição de "Vale Tudo" me fez perguntar: ainda estamos sob o feitiço do lucro inconsciente, ou aprendemos a ver além? Estamos prontos para questionar os valores que nos são impostos e buscar um sentido mais profundo para a vida?