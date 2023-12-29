AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Sextas Crônicas

Quem tem "rizz" tem. É disso que se trata a palavra do ano de 2023

Paolla de Oliveira tem "rizz", é incendiária, é um flerte do universo traduzido em centelha. Diante de quem possui essa existência tórrida, podemos agradecer ou praguejar

Publicado em 29 de Dezembro de 2023 às 01:45

Públicado em 

29 dez 2023 às 01:45
Aurê Aguiar

Colunista

Aurê Aguiar Aurê Aguiar
Atriz
Paolla Oliveira Crédito: Instagram
Sempre gostei de namorar palavras. Sou curiosa com o flerte das sílabas. Quando uma palavra se deita sobre o papel, deseja ser lida para além da língua.
Neste dezembro, que já dura 89 anos, a despeito de encontros, risadas, lágrimas e a deselegância de um vazamento hidráulico, fui em busca do indizível nas palavras. Maratonei cursos e percursos sobre escrita, voz e psicanálise.
Quando cansada, congelei as sinapses arrastando tela nas redes sociais. Foi lá que me deparei com "rizz", a palavra do ano 2023, escolhida pelo Dicionário Oxford.

Veja Também

Com quantos janeiros se faz um bom dezembro?

A opinião na era da deselegância

Um abraço no espelho é tudo o que você precisa hoje

"Rizz" é uma palavra esperta, contém fagulhas, tem olhos, sorriso, cheiro, não é apenas uma redução da palavra "carisma". Como diria Vivian Steiberg, professora de literatura da USP, que eu tive o prazer de conhecer neste final de ano, não é disso que se trata.
Embora tenha se originado nas entranhas da palavra carisma, "rizz" vai além, tem vida própria, é algo como o brasileiríssimo borogodó, um substantivo que serpenteia entre as letras e faz a pessoa materializar-se à sua frente.
Quem tem "rizz" parece estar sempre em estado de flerte com a vida. Talvez por isso essa palavra tenha despertado um encantamento instantâneo e viralizado ao ponto de desbancar tantas outras concorrentes na eleição do Oxford.

Veja Também

Vídeo de Diogo Nogueira e Paolla Oliveira emociona seguidores: ‘Seu eterno namorado’; veja

Paolla Oliveira encerra contrato fixo com a Globo após 18 anos: 'Jamais me acomodei'

A voz de "rizz" falou mais alto. É uma palavra com o som da gargalhada gostosa, do craquelar das folhas em uma escuta atenta, do farol no fundo dos olhos que brilham. Mora no canto da boca que sorri. Diogo Nogueira tem borogodó, existe lânguido, escorre no mundo. Paolla de Oliveira tem "rizz", é incendiária, é um flerte do universo traduzido em centelha. Diante de quem possui essa existência tórrida, podemos agradecer ou praguejar.
Talvez estejamos todos torcendo por mais carisma nos humanos, natural ou até o aprendido — por que não? Conheço um grande professor da arte do carisma, e uma enormidade de pessoas carismáticas. Também tenho a sorte de conhecer gente cheia de borogodó, com olhos de ressaca, como os da Capitu, de Machado de Assis. Com mistérios e malemolência. Mas ainda me faltava uma palavra para traduzir aquela pessoa imediatamente magnética, aquela bússola que atrai e guia meio mundo. Aquela, cheia de "rizz".

Aurê Aguiar

Aurê Aguiar Aurê Aguiar

É jornalista e escritora, escreve quinzenalmente a coluna Sextas Crônicas

Tópicos Relacionados

Comportamento Crônica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os quartos de neve que ultrarricos instalam em casa para escapar do calor
Imagem de destaque
"Cabeça fria, 'diplomacia zen' e nada de bate-boca público. Lula poderia seguir o exemplo de Cláudia Scheinbaum na relação com Trump", sugere analista mexicana
Suspeito refez piso de casa para esconder corpo da companheira no Sul do ES
Homicídios de mulheres e feminicídios, por que é preciso entender a diferença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados