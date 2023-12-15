Com quantos janeiros se faz um bom dezembro?

Dezembro dói? Parece que sim.

Antes, analogicamente, uma dor mais contida, mais secreta, disfarçada. Dor para os íntimos.

De repente, todo mundo resolveu falar sobre a dor de dezembro. Está nas redes, está no meio de nós. Parece que a dor de dezembro virou unanimidade.

Não resisto ao Nelson Rodrigues, que brinca no meu pensamento, enquanto aguardo um idoso, duas adolescentes falantes e seus cachorros pacatos e um homem cabisbaixo cruzarem a faixa de pedestres com suas sacolas de compras.

Meu direito a um minuto de distração foi interrompido pelo buzinaço na rotatória.

Pelo retrovisor olho o buzinante e envio uma mensagem telepática: Não adianta buzinar, o engarrafamento é nosso, eu também estou nele. E lá vem Nelson Rodrigues novamente, desta vez, falando dos cretinos fundamentais.

Olhando mais uma vez para o buzinante, vejo seus olhos de desespero. Ele estava transformado pelo bicho da pressa. O corpo rígido ao volante, lábios apertados. Assim que pude, dei passagem. Obviamente, ele continuou agarrado à buzina e preso no trânsito – como todos nós. O coitado estava terrivelmente acometido de dezembrose, essa doença que traz o fim do mundo para dentro da gente.

Calendário Crédito: Shutterstock

Talvez eu já tenha estado exatamente no mesmo lugar dele. O nó do trânsito subiu à garganta. Tantos dezembros estragados por tolices. Correria, culpa, tristeza, frustrações, saudades, o fim de ano é um amplificador de dores.

partido pela dor dos alagoanos, Este ano, especificamente, percebi que dezembro começou em novembro e, logo na primeira semana, cabeças superprodutivas já demostravam o cansaço de décadas. Mas e a sabedoria, em que canto de dezembro se esconde? E onde fica a alegria de dezembro, que aqui no Hemisfério Sul marca o começo do verão, esta época deliciosa do “desassossego no coração”? Um coração em alerta por sensação térmica de 45 graus, é verdade, apreensivo com as questões na Guiana triste com guerras sendo normalizadas . Mas também um coração que encontrou algo de paz nos dezembros, a partir da caminhada pelos janeiros.

Tudo é ficção. Precisamos contar histórias melhores sobre os dezembros. A minha melhor história de dezembro é a do nascimento dos meus filhos gêmeos. É para esse lugar que corro toda vez que amanheço com sinais de dezembrose.

Sei que não parece, mas ainda estamos na metade do mês. Dá tempo de reescrever este capítulo e trocar a pressa pela desaceleração da chegada. Para as dores, poesia. Para tudo, mais amor. Acho que Drummond concordaria.

Dezembro

Quem me acode

à cabeça e ao coração

neste fim de ano, entre alegria e dor?

Que sonho, que mistério, que oração?