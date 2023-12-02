Hamas diz que só libertará reféns após fim da guerra ou soltura de palestinos

O vice-chefe da ala política do Hamas, Saleh al-Arouri, afirmou neste sábado (2) que não há negociações possíveis sobre uma nova trégua e que nenhum outro refém de Israel será libertado até o final do conflito.

À rede qatari Al Jazeera ele disse que todos os sequestrados que permanecem em Gaza são militares israelenses e civis homens. Também declarou que todas as mulheres e crianças já teriam sido entregues, ao contrário do que alega Tel Aviv.

Al-Arouri disse que outra possibilidade para a libertação do chama de "prisioneiros sionistas" seria um novo cessar-fogo durante o qual todos os palestinos hoje detidos em prisões israelenses seriam soltos.