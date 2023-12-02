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Guerra

Hamas diz que só libertará reféns após fim da guerra ou soltura de palestinos

Na trégua, encerrada nesta sexta (1°) após uma semana, cerca de 30 detidos palestinos eram soltos diariamente em troca de grupos de reféns libertados pelo Hamas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 dez 2023 às 20:18

Publicado em 02 de Dezembro de 2023 às 20:18

O vice-chefe da ala política do Hamas, Saleh al-Arouri, afirmou neste sábado (2) que não há negociações possíveis sobre uma nova trégua e que nenhum outro refém de Israel será libertado até o final do conflito.
À rede qatari Al Jazeera ele disse que todos os sequestrados que permanecem em Gaza são militares israelenses e civis homens. Também declarou que todas as mulheres e crianças já teriam sido entregues, ao contrário do que alega Tel Aviv.
Al-Arouri disse que outra possibilidade para a libertação do chama de "prisioneiros sionistas" seria um novo cessar-fogo durante o qual todos os palestinos hoje detidos em prisões israelenses seriam soltos.
Na trégua, encerrada nesta sexta (1º) após uma semana, cerca de 30 detidos palestinos eram soltos diariamente em troca de grupos de reféns libertados pelo Hamas. Mais cedo neste sábado, Israel disse que as negociações para uma nova trégua chegaram a um "beco sem saída" e fracassaram.

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