Compra de um imóvel: emocionante, estressante ou desafiadora?

A vistoria considera uma lista de verificações para identificar problemas ou falhas nos imóveis Crédito: Shutterstock

*Giedre Ezer

Seja para um apartamento novo, seja para uma casa antiga, há uma etapa muito importante que comumente é negligenciada, mas que pode evitar problemas: a vistoria antes da entrega das chaves.

Essa etapa é crucial no processo de compra de um imóvel. Nesse momento, é preciso avaliar se as condições do imóvel estão de acordo com o combinado para evitar aborrecimentos futuros.

A vistoria considera uma lista de verificações, organizada por itens, que visa auxiliar na identificação de possíveis problemas ou falhas nos imóveis. O uso de um check-list, no momento da vistoria, ajuda a tornar a visita mais organizada e sistemática, permitindo que tudo seja revisado com cuidado e que nenhum detalhe importante passe despercebido.

Antes de começar o processo de vistoria, é importante ter uma cópia do contrato de compra e venda, para conferir se todas as cláusulas estão de acordo com o que foi acertado. É a partir dessa análise que o check-list deve ser organizado, preferencialmente dividido por cômodos, para facilitar a organização do processo.

Alguns itens que não podem faltar na vistoria: Instalações elétricas, hidráulica, piso, paredes, teto, esquadrias (janelas e portas), infraestrutura (elevadores, escadas e garagens) e ambientes externos (fachada e telhado).

Além desses itens, é importante analisar a presença de armários, bancadas, louças e metais, caso tenham sido acordados no contrato. Tudo deve ser avaliado e documentado, com fotos e vídeos, caso necessário. É fundamental que o comprador contrate um profissional habilitado, arquiteto ou engenheiro, para avaliar detalhadamente os aspectos técnicos.

Por fim, caso sejam identificados problemas durante a vistoria, eles precisam ser documentados e informados à construtora ou proprietário para que sejam corrigidos antes da entrega das chaves. Isso assegura que todas as necessidades sejam resolvidas antes que o comprador assuma a responsabilidade pelo imóvel.

Com o laudo de vistoria em mãos, emitido e assinado por um responsável técnico, é possível ter uma negociação saudável e justa. Com essa documentação será pouco provável ser surpreendido por problemas estressantes ou que assuma desafios que o comprador não tenha sido informado ou não tenha sido visto e documentado durante a vistoria, permitindo que desfrute de toda emoção e prazer na aquisição do seu patrimônio.

*Giedre Ezer é arquiteta e urbanista e conselheira federal CAU/BR pelo ES.