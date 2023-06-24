Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Política

Semana frenética em Brasília com liberação de emendas e cargos

Iniciativas mostram a efetiva entrada do presidente Lula na articulação política. Sem precisar substituir Rui Costa ou Alexandre Padilha

Públicado em 

24 jun 2023 às 00:10
Antônio Carlos Medeiros

Colunista

Antônio Carlos Medeiros

Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo do Brasil
Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo do Brasil Crédito: Ricardo Stuckert/PR
Em Brasília, Lula destravou a agenda de nomeações no governo e a liberação de emendas parlamentares. Antes de viajar a Itália, Vaticano e França, ele chamou os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e deu as orientações para colocar em prática.
Somavam-se solicitações de nomeações pendentes para mais de 400 cargos no segundo escalão dos ministérios e estatais. E mais as chamadas emendas do relator, herdadas do governo Bolsonaro e negociadas no final do ano passado para serem agora encaminhadas via ministérios. Eram as chamadas “emendas secretas”, que foram consideradas inconstitucionais. Dada a ordem de Lula, já foram autorizados cerca de R$ 200 milhões.
As primeiras liberações começaram a ir para o Pará (estado do ministro Jader Filho) e para o Mato Grosso (estado do ministro Carlos Favaro). A diretriz é direcionar verbas para projetos nas bases de ministros do governo, para dar mais celeridade na implantação das emendas, atendendo queixas dos parlamentares sobre atraso e lentidão.

Veja Também

Governo libera R$ 1,7 bi em emendas sob risco de maior derrota no Congresso

Governo Lula libera R$ 1 bi em emendas e prioriza aliados e centrão

Além disso, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), transmitiu a Lula demandas de aliados seus, do PP e de outros partidos. Tudo indica que será atendido, inicialmente com a nomeação de aliado dele – o deputado federal Celso Sabino (União do Brasil-Pará) – para o ministério do Turismo. Sabino é tido como bom articulador político na Câmara, atuante nas votações em plenário. Lira também mirou o Ministério da Saúde. Lá nesse ministério estão R$ 3 bilhões daquelas emendas secretas.
Essas iniciativas mostram a efetiva entrada do presidente Lula na articulação política. Sem precisar substituir Rui Costa ou Alexandre Padilha. Em Brasília, esses dois ministros, do núcleo duro do Planalto, abriram suas agendas para parlamentares e ministros responsáveis pelas nomeações dos mais de 400 cargos do segundo escalão. Corridas frenéticas ao Palácio do Planalto.
Brasília, digamos, respira aliviada no momento. Seja porque a articulação política vai fluir com menos sobressaltos e bloqueios. Seja porque a máquina administrativa do governo federal vai deixar de ter paralisia decisória. Os chamados “Interinos” não mandam. Falta a eles a autoridade burocrática do cargo. A caneta.
Isso resolve? Claro que não. As nuvens da política mudam toda hora, como dizia Magalhães Pinto. É preciso decifrar sempre as nuvens. Os ministros (todos) vão precisar continuar abrindo suas agendas para o diálogo. E a máquina administrativa vai precisar fazer entregas. A palavra de ordem, lá, é “fazer política”: a atitude voltada para solucionar problemas e alcançar resultados administrativos.
Agora vem o novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Com novos projetos, pois os antigos projetos – como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida – já foram colocados de pé. Espera-se a aceleração das obras paradas e a entrega de investimentos.

Veja Também

Em Paris, Lula chama de 'ameaça' carta da UE sobre acordo com Mercosul

Senado aprova texto-base do arcabouço fiscal em vitória de Lula e Haddad

Zanin fala na Constituição para afastar rótulo de advogado de Lula

Enquanto isso, a semana terminou com um fato novo no mosaico das forças políticas no Congresso. No Senado, a sabatina que levou a indicação de Cristiano Zanin para ministro do STF tem forte significado simbólico. Mostra um reposicionamento do Centrão.
Luiz Carlos Azedo indica que “a votação reflete o realinhamento de forças em curso no Senado, no qual o Centrão, liderado pelo senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP, começa a refugar a política de oposição sistemática adotada por Rogério Marinho (PL-RN)”.
Se combinado com a probabilidade da aprovação, no TSE, da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, o simbolismo se amplia. Aponta para um horizonte de reposicionamento da oposição ao governo Lula-3.
Mas aponta, também, para a abertura de novas candidaturas presidenciais no espectro político da centro-direita e do centro. Uma renovação de lideranças políticas no Brasil.

Antônio Carlos Medeiros

É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaço, aos sábados, traz reflexões sobre a política e a economia e aponta os possíveis caminhos para avanços possíveis nessas áreas

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Lula Brasília (DF) Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados