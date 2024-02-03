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Economia

Nossas vacas sagradas: conceitos ambíguos do debate econômico

Talvez o nosso desafio, Schüller lembrou bem, seja retomar a ideia de Mario Covas na campanha de 1989: um “choque de capitalismo”

Publicado em 03 de Fevereiro de 2024 às 01:30

Públicado em 

03 fev 2024 às 01:30
Antônio Carlos Medeiros

Colunista

Antônio Carlos Medeiros

Celso Furtado referia-se ao PIB como a vaca sagrada dos economistas. Para ele, trata-se de um conceito ambíguo. Assim como, também para ele, seria ambíguo o conceito de taxa de crescimento do PIB.
Atualmente, temos duas recorrentes vacas sagradas no “mainstream” do debate econômico. Primeiro, a mensuração da nossa dívida pública como proporção do PIB. Segundo, a mensuração da nossa profunda distribuição desigual da riqueza nacional - a nossa velha e pornográfica desigualdade.
No debate da relação dívida/PIB costuma-se cravar que algo como 70%/80% seria o “limite” para um país emergente como o Brasil. Ninguém nunca conseguiu provar o porquê. A dívida global fechou 2023 no maior patamar da história, em 307,4 trilhões de dólares. O recorde foi puxado por países como Estados Unidos, China, Japão e Brasil. 123,3% nos Estados Unidos. 74,4% no Brasil em agosto de 2023. Mundo endividado.

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No debate da desigualdade, Joseph Stiglitz cravou que uma distribuição favorável seria “os 10% mais ricos não podem ter mais do que os 40% mais pobres”. Não ficou claro o porquê. É claro que é necessário sempre melhorar o Índice de Gini e o IDH. Mas a numerologia torna a desigualdade outra vaca sagrada. Outro conceito ambíguo.
Pois bem. Na questão da relação dívida/PIB, Mariana Mazzucato defende que é preciso mirar resultados de políticas públicas bem desenhadas e não percentuais preestabelecidos de indicadores macroeconômicos.
Ela recomenda manter o indicador clássico dívida/PIB, mas com menos foco no numerador e mais foco no denominador da equação. Mais foco em políticas públicas com efeitos multiplicadores para o crescimento do PIB. Ela cita o sucesso do projeto Apollo, a ida à Lua nos anos 1960. Aqui, agora, a nova política industrial do Brasil foi desenhada nesta perspectiva de efeito multiplicador.
Na questão da desigualdade, é claro que é preciso adotar e ajustar o imposto de renda progressivo. Mas o foco precisa ser menos na desigualdade e mais na pobreza. A redução da pobreza e o aumento da riqueza são faces da mesma moeda, pontua Fernando Shüller.
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Crescimento econômico Crédito: Shutterstock
Trata-se, para ele, de combinar o crescimento econômico com instituições “inclusivas”: abertura de mercado, aumento da produtividade, capacitação de pessoas, ética pública, racionalidade no gasto governamental, bom ambiente de negócios.
No Brasil, estamos cansados de saber que a pobreza é escandalosa e o crescimento é pífio e no padrão voo de galinha. O enfrentamento dos dois problemas principais do país requer novas visões do desenvolvimento econômico no século XXI, para além das vacas sagradas que o debate econômico consagrou. Sem dogmas.
Talvez o nosso desafio, Schüller lembrou bem, seja retomar a ideia de Mario Covas na campanha de 1989: um “choque de capitalismo”. Com ferramentas (políticas públicas) catalisadoras de novos investimentos: focar a transição energética e o combate à mudança do clima e à pobreza - com inovação e produtividade.

Antônio Carlos Medeiros

É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaço, aos sábados, traz reflexões sobre a política e a economia e aponta os possíveis caminhos para avanços possíveis nessas áreas

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