Do "mais Brasil, menos Brasília" para o mais "Brasília, menos Brasil"

Uma institucionalização de fóruns federativos, no Senado e em outras instâncias estaduais e municipais, poderia permitir diálogos em torno da seguinte agenda federativa: (1) melhorar a governança nos governos estaduais e municipais, em especial a modernização da gestão e a democratização do poder local; (2) reformular as formas de governança regional, em especial a governança metropolitana, com a opção da Autoridade Metropolitana, e a maior adoção do modelo de consórcios horizontais e verticais e das Parcerias Público-Privadas; (3) recolocar os temas federativos nas agendas de reformas políticas, principalmente a redistribuição de cadeiras entre os Estados na Câmara Federal, o fortalecimento do bicameralismo, e a revisão dos papéis do Congresso Nacional, para que ele deixe de tratar de problemas paroquiais; e (4) repactuar a repartição de competências entre os três níveis de governo, pois o sistema em vigor, de responsabilidades concorrentes, é foco de ambiguidades e conflitos administrativos, dificultando a entrega de serviços e a articulação e agregação de interesses – a própria essência do ato de governar.