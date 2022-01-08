Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Política

Casagrande e as intrincadas eleições do Espírito Santo em 2022

Desafio é conseguir dialogar com os jovens, que representam mais de 30% do eleitorado, e mobilizar a atenção do grande contingente que está com medo do futuro, que não acredita mais na política, e que tende à alienação eleitoral

Públicado em 

08 jan 2022 às 02:00
Antônio Carlos Medeiros

Colunista

Antônio Carlos Medeiros

A secretaria Cyntia Figueira Grillo (Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social) e a vice-governadora Jacqueline Moraes participaram do anúncio do novo Bolsa Capixaba, junto do governador Renato Casagrande
O governador Renato Casagrande (PSB) Crédito: Helio Filho | Divulgação - Governo do Espírito Santo
Lucas Margotto, experiente analista de pesquisas, aponta o favoritismo do governador Renato Casagrande (PSB) para a reeleição, caso ele seja candidato. E mostra a competitividade potencial de Sergio Meneguelli (Republicanos), caso ele seja candidato ao Senado. Com aprovação próxima de 56%, Casagrande é o "player" mais competitivo, diz Lucas. Ainda mais porque, nas pesquisas, “ele inspira expectativas positivas de 69% de melhoria da economia e da pandemia”. Já Meneguelli, segundo Lucas, tem grande viabilidade, “principalmente se Paulo Hartung não disputar”.
Para a governadoria, o único pré-candidato que poderia ameaçar o favoritismo do governador seria Fabiano Contarato (PT), afirma Margotto. “Com ele na disputa, as eleições poderiam ir para o segundo turno, com alto risco para Renato. Mas, como 80% das intenções de voto em Contarato migrariam para o governador, caso ele não fosse candidato, isso significa que Renato Casagrande poderia até ganhar no primeiro turno”.
“Os demais pré-candidatos – Manato, Guerino, Audifax, Erick, Aridelmo e Rigoni – são vistos como à direita e pulverizam os votos nesse campo, não ameaçando o favoritismo de Renato”, constata Lucas. Ele estima, pelas pesquisas, que o espectro político mediano do ES está assim: 36% à direita; 20% no centro; e 16%/18% à esquerda. Cerca de 26% do eleitorado não se identifica ideologicamente. Esses teriam expectativa de moderação e seriam propensos à volatilidade e à alienação eleitoral (brancos, nulos e abstenções).

Veja Também

A disputa por uma vaga de senador, ou senadora, no ES

Curtas políticas: as tretas entre PT e PSB e os reflexos no ES

Eleições: o ano de 2022 começou há mais tempo no ES

Lucas mostra que os índices de indefinição são baixos, mas que a “alienação eleitoral é o grande fantasma”: nas pesquisas, o “ninguém” é maior que o “indecisos”. Ele ressalta que a conquista dos jovens é uma das grandes incógnitas das eleições de 2022, no campo da alienação e volatilidade.
Assim, para ele, se Casagrande se aproximar do centro, com um vice dessa faixa e alianças com outros partidos, para além do PSB, ele fica muito forte. “Atrai o grande contingente de moderados do centro e constrói uma chapa imbatível”, vaticina. E especula: “quem se aproximar agora de Renato, poderá ganhar em 2026”. Uma aliança de Campanha, seguida por um governo de coalizão, sem a hegemonia do PSB.
Na disputa para o Senado, Lucas enxerga grande viabilidade para Meneguelli. “Ele supera Rose, Magno e Da Vitória”. E pode ser páreo para Hartung, se esse for candidato. Nesse ponto da análise, ele especula que o Republicanos poderia, então, “ter dois federais, três estaduais e um senador”. Uma força política emergente.
Em geral, Margotto enumera algumas características possíveis nas eleições de 2022: não haverá espaço para “outsiders” ou para aventuras, como em 2018; o eleitorado busca a segurança da experiência de gestão e moderação. Para ele, é um perfil que favorece Casagrande. Aliás, diz ele, Renato é visto como esquerdista pelos da direita e como direitista pelos à esquerda, dada a sua imagem moderada e conciliatória.
Eleições intrincadas. O desafio é conseguir dialogar com os jovens, que representam mais de 30% do eleitorado, e mobilizar a atenção do grande contingente que está com medo do futuro, que não acredita mais na política, e que tende à alienação eleitoral. No meio tempo, prestemos atenção em Paulo Hartung, Fabiano Contarato e Sergio Meneguelli. São atores políticos importantes no xadrez de 2022.

Antônio Carlos Medeiros

É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaço, aos sábados, traz reflexões sobre a política e a economia e aponta os possíveis caminhos para avanços possíveis nessas áreas

Tópicos Relacionados

Fabiano Contarato Paulo Hartung Renato Casagrande Governo do ES Sérgio Meneguelli Eleições 2022 Palácio Anchieta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo
Imagem de destaque
Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²
Imagem de destaque
Professor de hidroginástica morre durante aula em praia de Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados