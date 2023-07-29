Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Política

Brasil: o retorno da sensação de bem-estar e do soft power

É um processo de ancoragem das expectativas políticas e econômicas. Com perspectivas de prosperidade e liberdade, as principais demandas da sociedade brasileira

Publicado em 29 de Julho de 2023 às 00:01

Públicado em 

29 jul 2023 às 00:01
Antônio Carlos Medeiros

Colunista

Antônio Carlos Medeiros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante lançamento do Programa de Ação na Segurança (PAS), no Palácio do Planalto.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante lançamento do Programa de Ação na Segurança (PAS), no Palácio do Planalto. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
As nuvens políticas brasileiras estão em mutação. Como um ponto de inflexão. Trata-se do ajuste da sintonia entre a política externa e a política interna. A conquista da sinergia entre a interna e a externa é pré-requisito para recolocar o país nos trilhos. Depois de muito ruído e ensaio-erro no primeiro semestre do governo Lula 3.
Na política interna, já é evidente um início de retorno da sensação de bem-estar. A política econômica mostra resultados. A política social também. Na econômica, os resultados mostram queda do câmbio; revisão da previsão do PIB de 2023 para 2,5%; queda da inflação; e elevação da nota de crédito do Brasil pela agência Fitch. Na social, a reestruturação do Bolsa Família e o início do Desenrola Brasil, para renegociar dívidas e limpar o nome de milhares de brasileiros, já surtem efeitos evidentes.
Tudo converge para a sensação de bem-estar. Com um horizonte de sustentabilidade. Isso porque os ajustes finos na articulação política do governo apontam na direção da governabilidade e da formação de uma Frente Ampla de governo, em sintonia com o Congresso.

Veja Também

Filhos reagem à notícia de que Bolsonaro recebeu R$ 17 milhões em Pix

Lula liga para Lira e admite conversar com líderes sobre ministérios

É um processo de ancoragem das expectativas políticas e econômicas. Com perspectivas de prosperidade e liberdade, as principais demandas da sociedade brasileira.
Na política externa, também depois de muitos ruídos e idas e vindas, há uma opção pelo exercício do soft power do Brasil. Recentemente, o presidente Lula exercitou a opção pelo soft power em diálogo com o presidente francês, Emmanuel Macron. Trata-se do poder das ideias, da persuasão e da capacidade de negociação na arena global.
Mirar o multilateralismo e o equilíbrio de forças no novo concerto das nações. Nesse contexto, o soft power do Brasil será resultante não só de ideias. Será, também, resultante da capacidade de persuasão de Lula e da diplomacia brasileira.
Neste momento, isso significa trabalhar para a redemocratização da Venezuela e, ao mesmo tempo, para a retirada das sanções sobre ela. Isso foi anunciado. Essa negociação aproximaria os Estados Unidos, o presidente Biden e o ocidente do Brasil. Significa, também, exercer o soft power do Brasil, no âmbito dos Brics, para o equilíbrio diplomático entre a China e os EUA. E entre a Rússia e a Ucrânia. Esse enfoque foi iniciado.
Parênteses. No caso da relação China-EUA, a distensão passa por entender o “recado” simbólico que o presidente Xi Jinping passou ao receber Henry Kissinger com status de herói e chefe de Estado. Kissinger tem dito que o governo de Joe Biden permite que a política doméstica americana acirre as relações com a China, numa linha de mentalidade de “Guerra Fria”. E que uma escalada de hostilidades pode levar à catástrofe.
Voltando à diplomacia brasileira: o caminho de uma ação multilateral. A ideia força da paz precisa estar conjugada com a atenção aos interesses estratégicos do Brasil e das Nações envolvidas. E é aqui que o Brasil pode-se valer da sua condição de potência climática.
Os Estados Unidos, a China, a Russia, a Índia e o Ocidente enxergam o Brasil assim: uma potência climática. O que nos remete outra vez à necessidade de sinergia entre as políticas interna e externa.

Veja Também

Com Putin, Dilma defende transações sem dólar e nega dinheiro à Rússia

Ancoradas as expectativas políticas e econômicas no país, a sinergia será impulsionada se o novo Plano de Transição Ecológica, liderado pelo ministro Haddad, ganhar tração.
Trata-se, segundo ele, de “uma poderosa agenda socioambiental (...) que vai capacitar o Brasil para uma nova fase de crescimento e diminuição da pobreza”. Ou seja, a Agenda Verde, de sustentabilidade em sentido amplo: ambiental, social, econômico, tecnológico e político.
Tudo somado, a mutação das nuvens políticas gera um efeito relevante de conjuntura. Mas é a agenda de sustentabilidade que poderá gerar um efeito estrutural, no estilo “longue durée”: um movimento de placas tectônicas.

Antônio Carlos Medeiros

É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaço, aos sábados, traz reflexões sobre a política e a economia e aponta os possíveis caminhos para avanços possíveis nessas áreas

Tópicos Relacionados

Política Economia Lula
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Cratera na BR 262 completa "mesversário" em Venda Nova do Imigrante
Barril de petróleo
Royalties do petróleo: o que setor produtivo do ES defende sobre julgamento no STF
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados