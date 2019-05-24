Governo está sendo atropelado por sucessivas derrotas no Congresso

Há mudanças nas relações dos poderes, com forte aumento da influência da Câmara em grandes decisões. Quando não impõe a pauta, dita o ritmo. O papel do presidente da Casa ganhou relevância extrema. Rodrigo Maia, chamado de “primeiro-ministro”, tornou-se fiador da reforma tributária. O andamento vai ser quando ele quiser. Enquanto isso, o matreiro centrão vende mais caro a função de pêndulo nas votações. A articulação entre o Planalto e o Parlamento é péssima como poucas vezes se viu em início de governo.