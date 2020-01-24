Aprenda a fazer maquiagem “Amazônia” para o carnaval

Na coluna desta semana, a expert Aline Bretas ensina o passo a passo para uma maquiagem incrível em tons de laranja, verde e azul e bastante glitter.

A maquiadora deu dicas de técnicas e produtos para colar o glitter nas pálpebras, além de ensinar técnicas para fazer o olho perfeito para a folia. Aline ainda deu uns toques para fazer a maquiagem durar várias horas.