Aprenda a fazer maquiagem “Amazônia” para o carnaval

Na coluna desta semana, a expert Aline Bretas ensina o passo a passo para uma maquiagem incrível em tons de laranja, verde e azul e bastante glitter.
A maquiadora deu dicas de técnicas e produtos para colar o glitter nas pálpebras, além de ensinar técnicas para fazer o olho perfeito para a folia. Aline ainda deu uns toques para fazer a maquiagem durar várias horas.
É hora de tirar o brilho e a paleta colorida da necessaire. Assista ao vídeo para pegar as dicas e sair para a avenida ou pros bloquinhos bem protagonista. E as coadjuvantes que lutem!