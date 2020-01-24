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Carnaval

Aprenda a fazer maquiagem “Amazônia” para o carnaval

A maquiadora Aline Bretas apostou em tons vibrantes e muito brilho em uma make de carnaval numa vibe bem ‘mãe natureza’ para arrasar na folia

Públicado em 

24 jan 2020 às 20:04
Aline Bretas

Colunista

Aline Bretas

Na coluna desta semana, a expert Aline Bretas ensina o passo a passo para uma maquiagem incrível em tons de laranja, verde e azul e bastante glitter.
A maquiadora deu dicas de técnicas e produtos para colar o glitter nas pálpebras, além de ensinar técnicas para fazer o olho perfeito para a folia. Aline ainda deu uns toques para fazer a maquiagem durar várias horas.
É hora de tirar o brilho e a paleta colorida da necessaire. Assista ao vídeo para pegar as dicas e sair para a avenida ou pros bloquinhos bem protagonista. E as coadjuvantes que lutem!

Aline Bretas

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