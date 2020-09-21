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Experiência

A primeira consulta com uma acupunturista

A experiência de passar por uma avaliação de acupuntura como acupunturista é o maior processo de escuta que já vivi, com os relacionamentos mais humanos que pude conhecer

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 09:00

Públicado em 

21 set 2020 às 09:00
Adrieli Borsoe

Colunista

Adrieli Borsoe

Pessoa fazendo acupuntura
Há uma preocupação enquanto acupunturista em deixar o ambiente favorável à experiência sensorial do paciente Crédito: Shutterstock
A porta sempre fica entreaberta, é a deixa para o paciente dar o primeiro passo e entrar. No consultório e em si mesmo. A experiência de passar por uma avaliação de acupuntura como acupunturista é o maior processo de escuta que já vivi, com os relacionamentos mais humanos que pude conhecer. E relacionamentos são feitos de palavras e encontros.
Se há algo de subalterno na escuta, posso imaginar o lugar vulnerável de fala de um paciente que se expõe inteiramente numa consulta de acupuntura. São perguntas sobre todos os sistemas de funcionamento do corpo e neste momento o paciente se percebe sem controle de si. E desconectado de si. E não pertencente de si.
O desconforto de não ter estratégias de autogestão para suas queixas rapidamente é substituído pela insegurança de ser invadido, primeiro pelas questões reflexivas, depois por agulhas, e todas as explicações sobre o que está por vir não parecem ajudar.
Há uma preocupação enquanto acupunturista em deixar o ambiente favorável à experiência sensorial do paciente. Cheiros, música, cores, meia luz, temperatura da sala. O paciente saiu do seu lugar vulnerável e encontrou sua emancipação num momento em que está na maca, por sua própria vontade, autônomo daqueles minutos em que está ali sem a preocupação com outros. O tempo já não era dele há muitos anos e agora ele se governa.
E eu, enquanto acupunturista, observo todo o processo com uma inocência contemplativa quase infantil, sem julgamentos, e aprendo. A porta sempre fica entreaberta, é a deixa para o paciente dar o primeiro passo e voltar. No consultório e em si mesmo.

Adrieli Borsoe

É Fisioterapeuta, acupunturista e especialista em avaliação e tratamento de dor crônica pela USP. Entende a saúde como um estado de equilíbrio para lidar com as adversidades da vida de forma mais harmônica

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