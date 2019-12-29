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Renata Rasseli

Coluna Ziriguidum mostra os bastidores do Carnaval de Vitória

O espaço, que será assinado pelo jornalista e cronista Jace Theodoro,  estreia no próximo dia 16 de janeiro em  A GAZETA

Públicado em 

29 dez 2019 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Jace Theodoro, jornalista e cronista Crédito: Thuanny Louzada/Divulgação
Sinal verde para a coluna Ziriguidum, que estreia no próximo dia 16 de janeiro, no portal A GAZETA,  sob a batuta do jornalista e cronista Jace Theodoro. O espaço vai reunir informações, novidades, bastidores, serviços e dicas sobre o Carnaval de Vitória. No dia 18 de janeiro, a coluna estreia na edição impressa de A GAZETA. Até a apuração da campeã do Carnaval capixaba, Jace promete contar histórias das escolas, perfis de carnavalescos e todos os bastidores da festa. O jornalista também fará comentários no Bom Dia ES e participará da transmissão dos desfiles pela TV Gazeta, no dia 15 de fevereiro. 

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QUERIDAS DE RR

Bebel Gama e Ana Coeli Piovesan Crédito: Mônica Zorzanelli

FESTA DA VIRADA

Vanessa e Géssica Cabral rompem o ano novo na Orla de Camburi, em Vitória. Mãe e filha estarão acompanhadas dos maridos, Geber Cabral e Marcus Antonio Cavalcanti.
O casal Ana Flávia e Rodrigo Moll passa o final de ano no Rio de Janeiro onde aproveita para curtir a família.
Flávia Neffa está em Londres, na Inglaterra, curtindo as festas de fim de ano com as filhas, Laura e Lívia. Volta ao Estado em meados de janeiro.

QUE VENHA O ANO NOVO!

Victoria Diniz Crédito: Mônica Zorzanelli

NOITE MUSICAL NA PRAIA DO CANTO

Mariana Vanzo e Horácio Bethônico: noite de música na Praia do Canto Crédito: Pedro Permuy
Silvânia Saadi e Sonia Saadi Barros: dia de apresentação de piano em Vitória Crédito: Pedro Permuy

GESTÃO DE PESSOAS

Eduarda Buaiz comemora mais uma conquista da Buaiz Alimentos, que acaba de ser certificada pelo Great Place to Work (GPTW) como uma empresa que tem excelente ambiente de trabalho. Entidade global que desenvolve consultorias para companhias que buscam as melhores práticas na gestão de pessoas, o GPTW atua em 60 países auxiliando organizações a colocarem em prática projetos e ações para o crescimento profissional dos colaboradores e para melhorar o clima organizacional.

O RÉVEILLON DELES

Adriana e Cesinha Saade vão romper 2020 em Singapura.
Luiz e Rita Polese reúnem a família para celebrar a chegada de 2020 na Praia de Castelhanos, Anchieta. 

NOITE DE ARTE

Carol Poubel e Mário Lacerda Crédito: Mônica Zorzanelli

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VIAGEM

Arthur Bautz e Debora Lazzari: férias em Dubai. O réveillon do casal será na Tailândia. Crédito: Divulgação

INAUGURAÇÃO

Ana Carolina Amorim, Camila Polonine, Daniela Ribeiro e Marcia Queiroz: inauguração de espaço de beleza em Vila Velha Crédito: Léo Gurgel
Ursula Estrella, Lorraine Stoodley e Chris Moraes: inauguração na  Praia da Costa Crédito: Léo Gurgel

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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