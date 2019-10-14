Terça-feira (15) de sol calor em boa parte do Espírito Santo

Sol e calor na Grande Vitória Crédito: Natalia Vicente

O clima com sol e calor dos últimos dias continuará nesta terça-feira (15), em grande parte do Espírito Santo. Possibilidade de chuva passageira apenas nas regiões Norte e Nordeste do Estado. Os ventos continuam soprando com moderada intensidade entre o litoral sul e metropolitano.

Na Grande Vitória, o sol aparece entre nuvens deixando a temperatura mínima de 21°C e a máxima de 32°C. Na Região Sul, o dia começa com a temperatura mínima de 20°C e a máxima chega a 34°C.

Na região Norte, há possibilidade de chuva rápida no período da manhã e diminuição da nebulosidade nos demais horários, deixando os termômetros com temperatura mínima de 19°C e a máxima de 33°C.