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Previsão do Tempo

Terça-feira (15) de sol calor em boa parte do Espírito Santo

Em Vitória, os termômetros registram a  mínima de 21°C e máxima de 32°C

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 20:47

Natalia Vicente

Natalia Vicente

Publicado em 

14 out 2019 às 20:47
Sol e calor na Grande Vitória Crédito: Natalia Vicente
O clima com sol e calor dos últimos dias continuará nesta terça-feira (15), em grande parte do Espírito Santo.  Possibilidade de chuva passageira apenas nas regiões Norte e Nordeste do Estado. Os ventos continuam soprando com moderada intensidade entre o litoral sul e metropolitano.
Na Grande Vitória, o sol aparece entre nuvens deixando a temperatura mínima de 21°C e a máxima de 32°C.  Na Região Sul, o dia começa com a temperatura mínima de 20°C e a máxima chega a 34°C.
Na região Norte, há possibilidade de chuva rápida no período da manhã e diminuição da nebulosidade nos demais horários, deixando os termômetros com temperatura mínima de 19°C e a máxima de 33°C.
Já a Região Serrana registra as menores temperaturas do dia, com mínima de 15°C e a máxima não ultrapassando 28°C.

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