Tempo vai continuar fechado no ES? Veja previsão para os próximos dias

Uma frente fria mudou o tempo no Espírito Santo, deixando o tempo fechado e com chuvas fracas. Mas será que o fim de semana também seguirá assim?
A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que, nesta sexta-feira (20), o céu fica parcialmente nublado pelo território capixaba e há previsão de chuva fraca em alguns momentos do dia, com temperaturas mais amenas no Estado.
No sábado (21), o céu continua nublado e a previsão de chuva se restringe a cidades mais próximas ao litoral, onde podem ocorrer precipitações fracas. No domingo (22), a nebulosidade continua, mas pode chover em todo o Estado ao longo do dia.