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Frente fria

Tempo vai continuar fechado no ES? Veja previsão para os próximos dias

Incaper prevê céu nublado a partir desta sexta-feira (20) e possibilidade de chuva fraca em alguns momentos do dia em todo o Estado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 out 2023 às 10:36

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 10:36

Tempo nublado na Grande Vitória após chegada de frente fria
Tempo nublado na Grande Vitória após chegada de frente fria Crédito: Ricardo Medeiros
Uma frente fria mudou o tempo no Espírito Santo, deixando o tempo fechado e com chuvas fracas. Mas será que o fim de semana também seguirá assim?
A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que, nesta sexta-feira (20), o céu fica parcialmente nublado pelo território capixaba e há previsão de chuva fraca em alguns momentos do dia, com temperaturas mais amenas no Estado.
No sábado (21), o céu continua nublado e a previsão de chuva se restringe a cidades mais próximas ao litoral, onde podem ocorrer precipitações fracas. No domingo (22), a nebulosidade continua, mas pode chover em todo o Estado ao longo do dia.

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