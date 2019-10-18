Tempo firme e ensolarado no ES nesta sexta-feira (18)

Sexta-feira ensolarada no Espírito Santo Crédito: Caíque Verli

O sol forte e o calor vão continuar nesta sexta-feira (18) em todo o Espírito Santo. Segundo o Instituto Climatempo, o tempo fica firme, sem previsão de chuva para o Estado. O vento deve soprar com moderada intensidade, no litoral Sul e na Grande Vitória, podendo haver rajadas fortes em alguns momentos do dia.

O calor se concentra ainda mais na Região Sul, onde o dia começa com os termômetros marcando mínima de 17°C e a máxima pode chegar a 37°C.

Na Grande Vitória, o calor não fica para trás. A temperatura mínima registra 19°C e a máxima de 33°C.