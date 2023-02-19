Sol ou chuva? O que esperar do tempo no ES nos próximos dias de folia

A previsão para a manhã deste domingo (19) era de chuva no começo do dia pelo Norte do Estado, parte da Região Serrana e também na Grande Vitória, com tendência de abertura de nuvens nos demais horários. O tempo segue quente para os foliões que optarem pelas praias de Aracruz, Linhares, São Mateus e Conceição da Barra no litoral norte, além das praias da Região Metropolitana. O sol predomina nas demais áreas do Espírito Santo, mas há uma pequena chance de chuvas esparsas, a partir da tarde.

Na segunda-feira (20), o sol fica entre algumas nuvens com chuvas rápidas entre a manhã e a tarde nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste. Na Grande Vitória, há expectativa de chuva rápida durante a manhã. Já no Sul do Estado e Região Serrana, são esperadas chuvas rápidas à tarde. O vento sopra com moderada intensidade no Litoral Sul.

A manhã na terça-feira (21) começa com chuva rápida no Litoral Norte, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Nas demais áreas capixabas, o tempo segue com sol entre algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. A temperatura diurna terá pequena elevação em todas as regiões.