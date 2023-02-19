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Carnaval

Sol ou chuva? O que esperar do tempo no ES nos próximos dias de folia

Semana começou com alerta de chuva para algumas regiões do Estado e, segundo o Incaper, o tempo pode continuar instável em algumas localidades capixabas
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 fev 2023 às 11:22

Publicado em 19 de Fevereiro de 2023 às 11:22

A semana de carnaval no Espírito Santo começou com alerta de chuva para a maioria das cidades, mas como ficará o tempo nos próximos dias? A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aponta para uma mistura de calor, sol e precipitações em alguns momentos do dia. 
A previsão para a manhã deste domingo (19) era de chuva no começo do dia pelo Norte do Estado, parte da Região Serrana e também na Grande Vitória, com tendência de abertura de nuvens nos demais horários. O tempo segue quente para os foliões que optarem pelas praias de Aracruz, Linhares, São Mateus e Conceição da Barra no litoral norte, além das praias da Região Metropolitana. O sol predomina nas demais áreas do Espírito Santo, mas há uma pequena chance de chuvas esparsas, a partir da tarde.
Na segunda-feira (20), o sol fica entre algumas nuvens com chuvas rápidas entre a manhã e a tarde nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste. Na Grande Vitória, há expectativa de chuva rápida durante a manhã. Já no Sul do Estado e Região Serrana, são esperadas chuvas rápidas à tarde. O vento sopra com moderada intensidade no Litoral Sul. 
A manhã na terça-feira (21) começa com chuva rápida no Litoral Norte, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Nas demais áreas capixabas, o tempo segue com sol entre algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. A temperatura diurna terá pequena elevação em todas as regiões.
Já na quarta-feira (22), o dia começa com chuva rápida no Litoral Norte, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Nas regiões Sul e Serrana, devido à combinação do calor e umidade relativa do ar, o aumento de nuvens provoca pancadas de chuva isoladas no período da tarde. Nas demais regiões, o tempo segue com sol entre algumas nuvens, mas sem previsão de chuva.

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