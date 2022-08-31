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Setembro começa com vento, chuva fraca e mínima de 8 °C em região do ES

No primeiro dia do mês, há previsão de chuva fraca em alguns momentos do dia no litoral devido à umidade. O dia deve continuar com sol entre nuvens na Grande Vitória e friozinho
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

31 ago 2022 às 17:00

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 17:00

Moradores de Vitória têm enfrentado dias frios com tempo coberto nos últimos dias
Moradores de Vitória e região têm enfrentado dias frios e com tempo encoberto nesta semana Crédito: Carlos Alberto Silva
A virada de mês entre agosto e setembro não deve trazer qualquer diferença no tempo para os capixabas. Os ventos acompanhados de chuva continuam no Espírito Santo na quinta-feira (1), como tem sido nos últimos dias. O destaque é para as temperaturas. Na Região Serrana, a mínima é de 8 ºC. Na Grande Vitória, a temperatura mínima prevista é de 14 ºC, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
No primeiro dia do mês, há previsão de chuva fraca em alguns momentos do dia no litoral do Estado, por conta do transporte de umidade relativa do ar trazida por ventos costeiros. O céu deve continuar preenchido por nuvens, como registrado nesta quarta (31) pelo repórter fotográfico de A Gazeta Carlos Alberto Silva.

Vitória tem dia com tempo fechado e chuva passageira

O sol entre nuvens deve ser uma tendência nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Nessas partes do Espírito Santo, existe previsão de chuva rápida em alguns momentos do dia. Na região Norte, a chuva é classificada pelo Incaper como passageira.
O instituto ainda ponta as temperaturas mínimas e máximas previstas para a quinta-feira (1), de acordo com as regiões:
  • Região Norte: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 28 °C.
  • Grande Vitória: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 26 °C.
  • Região Serrana: temperatura mínima de 8 °C e máxima de 26 °C.
  • Região Sul: temperatura mínima de 10 °C e máxima de 27 °C.
O Instituto Nacional de Meteorologia aponta que Vitória deve ter temperaturas variando entre 14 ºC e 24 ºC na quinta (1). O dia deve continuar sendo de muitas nuvens.

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