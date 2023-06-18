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Clima

Semana começa com temperaturas mais baixas e chuva no litoral do ES

Na Grande Vitória, a previsão é de sol com chuvas esparsas, com temperatura entre 18 °C e 26 °C
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

18 jun 2023 às 19:55

Publicado em 18 de Junho de 2023 às 19:55

Terceira Ponte
Terceira Ponte ao entardecer Crédito: Fernando Madeira
A semana começa com queda nas temperaturas no Espírito Santo, com possibilidade de chuva em toda a área leste do território capixaba, o que inclui todo o litoral e cidades próximas, segundo boletim do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Na Grande Vitória, por exemplo, a previsão para a segunda-feira (19) é de sol entre chuva esparsa, com temperatura mínima de 18 °C e máxima de 26 °C.
No Sul do Estado, são esperados momentos de sol e chuva esparsa no trecho litorâneo. Não chove nas demais áreas. As temperaturas oscilam entre 14º e 26ºC.
Já na Região Serrana, a expectativa é de sol entre muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima prevista é 15 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas, mínima de 12 °C e máxima de 25 °C.
Na Região Norte, por sua vez, os moradores também devem esperar sol entre muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia, com temperatura mínima de 20 °C e máxima de 27 °C.
Previsão do Incaper para a segunda-feira, 19 de junho, é de chuvas esparsas no leste do Espírito Santo
Previsão do Incaper para a segunda-feira, 19 de junho, é de chuvas esparsas no leste do Espírito Santo Crédito: Incaper/ Divulgação
Uma previsão semelhante para a Região Noroeste, em que é esperada temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C nas áreas menos elevadas, enquanto que em Mantenópolis e Alto Rio Novo a mínima prevista é de 17 °C e máxima de 27 °C.
Para a Região Nordeste, o Incaper prevê momentos de sol e chuva esparsa. Os termômetros devem oscilar entre 19 °C e 27 °C nesta segunda-feira (19).

Terça e quarta

A terça-feira (20) será de sol entre nuvens e chuva esparsa nas regiões Nordeste, Grande Vitória, Sul e Serrana. As demais áreas têm variação de nuvens e não há previsão de chuva. Ainda segundo o Incaper, as temperaturas diminuem em todas as regiões. 
Já na quarta-feira (21), as região Norte, Nordeste e Grande Vitória continuam com sol entre nuvens e chuva esparsa, mas as regiões Sul e Serrana prometem predomínio de sol, sem previsão de chuva. Os termômetros voltam a subir em todo o Estado.

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