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Previsão da Climatempo

Espírito Santo deve ter chuva e temperaturas acima da média em junho

Empresa de meteorologia afirma que novas frentes frias devem se formar, mas o frio não vai se prolongar por muito tempo no Centro-Sul do Brasil
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 jun 2023 às 07:30

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 07:30

Previsão de temperaturas em junho em todo o país Crédito: Climatempo
Espírito Santo deve ter temperaturas e chuva um pouco acima da média em junho, mês em que começa o inverno. Segundo a Climatempo, novas frentes frias devem se formar, mas o frio não vai se prolongar por muito tempo no Centro-Sul do Brasil.
Ainda segundo a empresa de meteorologia, a primeira frente fria forte de junho só deve começar a influenciar o Brasil próximo do fim da primeira quinzena do mês. A segunda vai passar pelo país pouco depois do início do inverno, no dia 21 de junho. A terceira está prevista para o fim do mês.
Previsão de chuvas em junho em todo o país Crédito: Climatempo
No Brasil, apenas Minas Gerais e o interior do Nordeste devem ter temperaturas abaixo da média.
Em relação à chuva, a previsão da Climatempo aponta que junho deve terminar com precipitações abaixo ou dentro da média na maioria das áreas do país. Mas no Espírito Santo deve chover um pouco acima do normal para o mês, assim como no Norte do Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, no Oeste, Sul e Leste de São Paulo, na maioria das áreas de Mato Grosso do Sul, no Norte do Rio De Janeiro e no Leste de Minas Gerais.

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