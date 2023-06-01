Espírito Santo deve ter chuva e temperaturas acima da média em junho

Ainda segundo a empresa de meteorologia, a primeira frente fria forte de junho só deve começar a influenciar o Brasil próximo do fim da primeira quinzena do mês. A segunda vai passar pelo país pouco depois do início do inverno, no dia 21 de junho. A terceira está prevista para o fim do mês.

Em relação à chuva, a previsão da Climatempo aponta que junho deve terminar com precipitações abaixo ou dentro da média na maioria das áreas do país. Mas no Espírito Santo deve chover um pouco acima do normal para o mês, assim como no Norte do Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, no Oeste, Sul e Leste de São Paulo, na maioria das áreas de Mato Grosso do Sul, no Norte do Rio De Janeiro e no Leste de Minas Gerais.