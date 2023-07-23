Semana começa com alerta de chuvas intensas no ES; veja as cidades

O inicío da semana deve ser de mais chuvas e temperaturas amenas no Espírito Santo, principalmente em municípios das regiões Norte e Noroeste. Um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê acumulados de até 50mm até a manhã desta segunda-feira (24).
Segundo o Inmet, embora em pequeno grau, as chuvas são esperadas com risco de alagamento e pequenos deslizamentos em 27 cidades:
- Vila Valério
- Vila Pavão
- Sooretama
- São Mateus
- São Gabriel da Palha
- São Domingos do Norte
- Rio Bananal
- Ponto Belo
- Pinheiros
- Pedro Canário
- Pancas
- Nova Venécia
- Mucurici
- Montanha
- Marilândia
- Linhares
- João Neiva
- Jaguaré
- Governador Lindenberg
- Ecoporanga
- Conceição da Barra
- Colatina
- Boa Esperança
- Barra de São Francisco
- Aracruz
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
Instruções do Inmet:
- Evite enfrentar o mau tempo;
- Observe alteração nas encostas;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).