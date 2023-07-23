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Previsão

Semana começa com alerta de chuvas intensas no ES; veja as cidades

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê acumulados de até 50mm até a manhã desta segunda (24), além de risco de alagamentos e pequenos deslizamentos

Publicado em 23 de Julho de 2023 às 19:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2023 às 19:10
Segunda-feira (22) começou com chuva fraca na Grande Vitória
Segunda-feira (24) pode ser de chuva, principalmente nas regiões Norte e Noroeste Crédito: Ricardo Medeiros
O inicío da semana deve ser de mais chuvas e temperaturas amenas no Espírito Santo, principalmente em municípios das regiões Norte e Noroeste. Um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê acumulados de até 50mm até a manhã desta segunda-feira (24).
Segundo o Inmet, embora em pequeno grau, as chuvas são esperadas com risco de alagamento e pequenos deslizamentos em 27 cidades:
  1. Vila Valério 
  2. Vila Pavão 
  3. Sooretama
  4. São Mateus 
  5. São Gabriel da Palha
  6. São Domingos do Norte
  7. Rio Bananal 
  8. Ponto Belo 
  9. Pinheiros 
  10. Pedro Canário 
  11. Pancas 
  12. Nova Venécia
  13. Mucurici 
  14. Montanha
  15. Marilândia 
  16. Linhares
  17. João Neiva
  18. Jaguaré
  19. Governador Lindenberg
  20. Ecoporanga 
  21. Conceição da Barra
  22. Colatina  
  23. Boa Esperança
  24. Barra de São Francisco
  25. Aracruz 
  26. Água Doce do Norte
  27. Águia Branca 
Instruções do Inmet:
  • Evite enfrentar o mau tempo;
  • Observe alteração nas encostas;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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