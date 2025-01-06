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Chuva e vendaval

Saiba as cidades onde mais choveu nas últimas 24 horas no ES

Boletim da Defesa Civil do Espírito Santo também aponta risco moderado de deslizamento de terra e hidrológico para 11 municípios
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

06 jan 2025 às 11:50

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 11:50

O município de Anchieta, no Litoral Sul capixaba, registrou o maior volume de chuva no Espírito Santo nas últimas 24 horas, com um acumulado de 68,4 mm. A informação é do boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual, divulgado às 6h desta segunda-feira (6). A cidade foi seguida por Aracruz (65,46 mm) e Alfredo Chaves (58,4 mm). O levantamento foi realizado com base nos dados dos pluviômetros automáticos em operação no Estado.
O boletim também alerta para os riscos associados às chuvas: o risco moderado de deslizamentos de terra foi apontado em municípios como Serra, João Neiva, São José do Calçado, Mimoso do Sul, Muqui, Guaçuí, Alegre e Alfredo Chaves. O risco hidrológico (como alagamentos, por exemplo) foi destacado em Guarapari, Castelo e Muniz Freire, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). 
Confira, abaixo, os maiores acumulados de chuva em 24h nas cidades do Estado:
  • Anchieta: 68.4mm; 
  • Aracruz: 65.46mm; 
  • Alfredo Chaves: 58.4mm; 
  • Ibiraçu: 47.86mm; 
  • Serra: 46.26mm; 
  • João Neiva: 38.92mm; 
  • Fundão: 32.76mm; 
  • Guarapari: 29.0mm; 
  • Santa Maria de Jetibá: 26.82mm; 
  • Alegre: 26.2mm; 
  • São José do Calçado: 23.2mm; 
  • Laranja da Terra: 21.4mm; 
  • Cariacica: 18.26mm; 
  • Guaçuí: 18.15mm; 
  • Cachoeiro de Itapemirim: 16.98mm; 
  • Rio Novo do Sul: 16.2mm; 
  • Castelo: 16.18mm; 
  • Vitória: 15.47mm; 
  • Itarana: 12.6mm; 
  • Conceição do Castelo: 11.4mm; 
  • Vila Velha: 10.66mm.
Relatório da Defesa Civil
Riscos geológicos e hidrológicos são considerados moderados, segundo o Cemaden Crédito: Reprodução/ Defesa Civil do ES

Avisos meteorológicos e previsão do tempo

O relatório da Defesa Civil também indica que as chuvas continuarão no início desta semana. Para esta segunda-feira (6), estão previstas muitas nuvens em todas as regiões do Espírito Santo. A instabilidade deve ficar mais intensa a partir da tarde, evoluindo até a madrugada de terça-feira (7) . "As chuvas mais intensas ocorrem do Centro para o Norte do Estado e, inclusive na Grande Vitória, há previsão de precipitação em forma de pancada", informa o órgão.
Na terça-feira (7), o tempo deve mudar em grande parte do Espírito Santo devido ao aumento da instabilidade atmosférica. A previsão, segundo a Defesa Civil, é de chuvas moderadas a fortes do Centro para o Norte do Estado.
Relatório da Defesa Civil
Relatório da Defesa Civil Crédito: Reprodução/ Defesa Civil do ES
"Essa condição pode gerar danos a população como inundações e enxurradas nas regiões mais suscetíveis ao fenômeno. Em Vitória e região metropolitana, as chuvas não serão tão persistentes e volumosas quanto no Norte do Estado, mesmo assim, eventos de chuva intensa de curta duração podem ser registrados", diz alerta da Defesa Civil do Espírito Santo. 

Ocorrências no domingo (5)

  • Mimoso do Sul: Foram observados pancadas de chuva, ventos fortes e trovoada. Resultando em pontos de alagamento no município e o destelhamento de duas residências. Não houve registro de desabrigados ou desalojados. Interdição da Rodovia Eli Junqueira devido a um movimento de massa que causou expressivo dano à pista. Forte enxurrada cedeu parte da Rua Belando Nati no Bairro Monte Cristo, sendo necessária a atuação da EDP para a retirada de um poste de iluminação. Uma obra realizada na Ladeira da Igualdade teve parte do terreno cedido; por medida de segurança, uma moradora foi retirada de sua residência;

  • Guarapari: Chuvas intensas deixaram ruas e avenidas alagadas. O vendaval também atingiu o município e causou prejuízos. No Bairro São Judas Tadeu, parte do telhado de uma casa foi derrubada. Diversos registros de queda de árvores e obstrução de vias também foram registrados;

  • Iúna: Pontos de alagamento no município e o registro de granizo. Sem desabrigados/desalojados;

  • Presidente Kennedy: Ventos fortes danificaram estruturas na Praia de Marobá;

  • Irupi: Na zona rural do município, no córrego Barra Grande, a pista cedeu, deixando a Vila da Barra isolada e sem acesso;

  • Governador Lindenberg: Vários registros de queda de árvores e barreiras sobre a pista, sem interdições;

  • Jerônimo Monteiro: O município registrou pontos de granizo em algumas regiões; fortes chuvas também derrubaram árvores e causaram alguns pontos de interdição que já foram desobstruídos.

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