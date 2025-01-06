Saiba as cidades onde mais choveu nas últimas 24 horas no ES

O município de Anchieta , no Litoral Sul capixaba , registrou o maior volume de chuva no Espírito Santo nas últimas 24 horas, com um acumulado de 68,4 mm. A informação é do boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual , divulgado às 6h desta segunda-feira (6). A cidade foi seguida por Aracruz (65,46 mm) e Alfredo Chaves (58,4 mm). O levantamento foi realizado com base nos dados dos pluviômetros automáticos em operação no Estado.

O boletim também alerta para os riscos associados às chuvas: o risco moderado de deslizamentos de terra foi apontado em municípios como Serra, João Neiva, São José do Calçado, Mimoso do Sul, Muqui, Guaçuí, Alegre e Alfredo Chaves. O risco hidrológico (como alagamentos, por exemplo) foi destacado em Guarapari, Castelo e Muniz Freire, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Confira, abaixo, os maiores acumulados de chuva em 24h nas cidades do Estado:

Anchieta: 68.4mm;

68.4mm; Aracruz: 65.46mm;

65.46mm; Alfredo Chaves: 58.4mm;

58.4mm; Ibiraçu: 47.86mm;

47.86mm; Serra: 46.26mm;

46.26mm; João Neiva: 38.92mm;

38.92mm; Fundão: 32.76mm;

32.76mm; Guarapari: 29.0mm;

29.0mm; Santa Maria de Jetibá: 26.82mm;

26.82mm; Alegre: 26.2mm;

26.2mm; São José do Calçado: 23.2mm;

23.2mm; Laranja da Terra: 21.4mm;

21.4mm; Cariacica: 18.26mm;

18.26mm; Guaçuí: 18.15mm;

18.15mm; Cachoeiro de Itapemirim: 16.98mm;

16.98mm; Rio Novo do Sul: 16.2mm;

16.2mm; Castelo: 16.18mm;

16.18mm; Vitória: 15.47mm;

15.47mm; Itarana: 12.6mm;

12.6mm; Conceição do Castelo: 11.4mm;

11.4mm; Vila Velha: 10.66mm.

Riscos geológicos e hidrológicos são considerados moderados, segundo o Cemaden Crédito: Reprodução/ Defesa Civil do ES

Avisos meteorológicos e previsão do tempo

O relatório da Defesa Civil também indica que as chuvas continuarão no início desta semana. Para esta segunda-feira (6), estão previstas muitas nuvens em todas as regiões do Espírito Santo. A instabilidade deve ficar mais intensa a partir da tarde, evoluindo até a madrugada de terça-feira (7) . "As chuvas mais intensas ocorrem do Centro para o Norte do Estado e, inclusive na Grande Vitória, há previsão de precipitação em forma de pancada", informa o órgão.

Na terça-feira (7), o tempo deve mudar em grande parte do Espírito Santo devido ao aumento da instabilidade atmosférica. A previsão, segundo a Defesa Civil, é de chuvas moderadas a fortes do Centro para o Norte do Estado.

Relatório da Defesa Civil Crédito: Reprodução/ Defesa Civil do ES

"Essa condição pode gerar danos a população como inundações e enxurradas nas regiões mais suscetíveis ao fenômeno. Em Vitória e região metropolitana, as chuvas não serão tão persistentes e volumosas quanto no Norte do Estado, mesmo assim, eventos de chuva intensa de curta duração podem ser registrados", diz alerta da Defesa Civil do Espírito Santo.

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