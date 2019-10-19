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Previsão do tempo

Sábado com sol e calor em todo o Espírito Santo

O tempo continua firme em todo o Estado. Em Vitória, a temperatura mínima é de 23°C e a máxima de 34°C

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 22:09

Natalia Vicente

Natalia Vicente

Publicado em 

18 out 2019 às 22:09
Vila Velha - Praia da Costa, Libanês Crédito: Fernando Madeira
O sábado (19) começa com muito sol e calor para o capixaba, tempo bom para quem gosta de uma praia, de cachoeira, de sair ao ar livre. Mas como as temperaturas prometem estar altas, é importante beber bastante líquido e se proteger dos raios de sol.
Não há previsão de chuva e o vento pode soprar com moderada intensidade em todo litoral do Estado, sendo que em alguns momentos, as rajadas podem ser fortes.
Na Grande Vitória a temperatura mínima é de 23°C e a máxima chega a 35°C.
A Região Sul novamente terá as temperaturas mais altas do Estado, com mínima de 19°C e máxima de 38°C.
Até na região Serrana, onde as pessoas podem estar acostumadas com temperaturas mais amenas, poderão sentir também muito calor. Mesmo o dia começando com a mínima de 18°C, os termômetros sobem ao longo dia, podendo chegar a 32°C.
Nas Regiões Norte e Noroeste o tempo segue firme com máximas chegando a 37°C.

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