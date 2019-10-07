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Previsão do tempo

Previsão de tempo firme em boa parte do ES nesta terça-feira

Na capital Vitória, o dia começa com a temperatura mínima  de 20°C chegando á máxima de 31°C

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 20:46

Natalia Vicente

Natalia Vicente

Publicado em 

07 out 2019 às 20:46
Sol e calor no Espírito Santo Crédito: Natalia Vicente
A terça-feira (8) promete ser de tempo firme, sem previsão de chuva, para boa parte do Espírito Santo. Apenas nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste existe a  expectativa de chuvas em alguns momentos do dia.
O vento sopra com moderada intensidade no litoral da região Sul, mas algumas rajadas podem ser fortes.
Na Grande Vitória, o sol aparecerá com poucas nuvens e a temperatura registra a mínima de 20°C e a máxima de 32°C.
A região Sul do Estado os termômetros registram a mínima de 18°C e a máxima chega à 32°C.
Na Região Norte, a variação de nuvens e a chuva esparsa ,em alguns momentos, deixa clima com a temperatura mínima de 17°C e máxima de 30°C.
Já na Na Região Serrana, nas áreas altas, as menores temperaturas do dia são registradas, com a mínima de 15°C e máxima de 29°C.

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