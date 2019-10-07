Previsão de tempo firme em boa parte do ES nesta terça-feira

Sol e calor no Espírito Santo Crédito: Natalia Vicente

A terça-feira (8) promete ser de tempo firme, sem previsão de chuva, para boa parte do Espírito Santo. Apenas nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste existe a expectativa de chuvas em alguns momentos do dia.

O vento sopra com moderada intensidade no litoral da região Sul, mas algumas rajadas podem ser fortes.

Na Grande Vitória, o sol aparecerá com poucas nuvens e a temperatura registra a mínima de 20°C e a máxima de 32°C.

A região Sul do Estado os termômetros registram a mínima de 18°C e a máxima chega à 32°C.

Na Região Norte, a variação de nuvens e a chuva esparsa ,em alguns momentos, deixa clima com a temperatura mínima de 17°C e máxima de 30°C.