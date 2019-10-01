Previsão de sol e temperatura mais alta nesta quarta em Vitória

Chuva e frio na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O mês de outubro começou com chuva em algumas áreas do Estado. Na Capital e no Norte do Espírito Santo, a terça-feira (01) é marcada pelo tempo instável e a diminuição da chuva. A expectativa é de que durante a noite já não chova. Mas na quarta o tempo deve mudar.

quarta-feira (2), o dia começa com bastante nebulosidade no Norte do Estado e na Segundo informações do Climatempo, nesta, o dia começa com bastante nebulosidade no Norte do Estado e na Grande Vitória , mas não há previsão de chuva. Na Capital, a partir da tarde, o sol ganha força e a temperatura já começa a aumentar.

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Ainda de acordo com informações do Climatempo, nesta quinta-feira (3), o ar seco predomina e não chove no Estado. Segundo o Incaper, o vento sopra com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano e podem ser observadas rajadas, em alguns momentos, no litoral sul.