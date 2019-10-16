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Clima

Previsão de chuvas rápidas no Espírito Santo nesta quarta-feira (16)

O dia começa com pancadas de chuva em algumas regiões do Estado. Ao logo do dia o sol volta a aparecer

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 21:47

Natalia Vicente

Natalia Vicente

Publicado em 

15 out 2019 às 21:47
Quarta-feira começa com tempos instável e possibilidade de chuva passageira Crédito: Vanildo Pires de Souza
A quarta-feira (16) começa  bem diferente dos últimos dias, na Região Nordeste e na Grande Vitória, tendo possibilidade de  chuvas passageiras que terão inicio logo na madrugada e indo até o período da manhã. Ao longo do dia, a tendência é que o sol volte aparecer, porém entre muitas nuvens. No restante da semana, há previsão de tempo firme, sol e calor para todo o Espírito Santo.
Na Grande Vitória, o dia começa com a mínima de 22°C e a máxima de 30°C. Na Região Sul, vento segue com moderada intensidade pelo litoral. As temperaturas registram a mínima de 18°C e a máxima chega a 34°C.
Na Região Norte há possibilidade de chuva esparsa em alguns momentos do dia. Os termômetros registram a mínima de 19°C e a máxima de 31°C
Já quem estiver na Região Serrana perceberá o clima um pouco mais fresco, em comparação às demais regiões do Estado. O dia começa com a mínima de 13°C e a máxima não ultrapassa os 26°C.

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