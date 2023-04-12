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Veja previsão para o ES

Pedro Canário e Conceição da Barra recebem aviso de chuva até quinta (13)

O alerta de cor amarela — o menor na escala de risco — já está em vigência; existe previsão de chuva rápida nas demais regiões do Estado

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 16:08

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

12 abr 2023 às 16:08
Primavera começa com chuva, vento e frio na Capital
Municípios da região Norte podem registrar acumulados de até 50mm por dia Crédito: Fernando Madeira
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuvas intensas para os municípios de Pedro Canário e Conceição da Barra, no Norte do Estado. O aviso de cor amarela — o menor na escala de risco — já está em vigência até a manhã de quinta-feira (13). 
De acordo com o Inmet, são esperados acumulados entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de até 60 km/h.

Previsão para o ES

A quinta-feira (13) será de sol entre nuvens com chuvas rápidas a partir da tarde nas regiões Sul, Serrana, Norte e Noroeste, segundo previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). 
Classificação das regiões capixabas de acordo com o Incaper
Classificação das regiões capixabas de acordo com o Incaper Crédito: Reprodução | Incaper
O trecho litorâneo do Nordeste – Ibiraçu, João Neiva, Jaguaré, entre outros, conforme classificação do instituto (veja acima) – também pode ter chuva passageira ao longo do dia, enquanto na Grande Vitória não há expectativa de chuva. A temperatura diurna aumenta um pouco por todas as regiões capixabas.
Na Grande Vitória, as temperaturas devem ficar entre mínima de 21 °C e máxima de 31 °C. Já na Região Serrana, há a expectativa de mínima de 16ºC nas áreas mais altas e máxima de 26ºC. 

Confira as temperaturas para o resto da semana na Grande Vitória

Quinta-feira (13) - mínima de 21 °C e máxima de 31 °C;

Sexta-feira (14) - mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.

Sábado (15) - mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.


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