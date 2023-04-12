Pedro Canário e Conceição da Barra recebem aviso de chuva até quinta (13)

Municípios da região Norte podem registrar acumulados de até 50mm por dia Crédito: Fernando Madeira

De acordo com o Inmet, são esperados acumulados entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de até 60 km/h.

Previsão para o ES

Classificação das regiões capixabas de acordo com o Incaper Crédito: Reprodução | Incaper

O trecho litorâneo do Nordeste – Ibiraçu, João Neiva, Jaguaré, entre outros, conforme classificação do instituto (veja acima) – também pode ter chuva passageira ao longo do dia, enquanto na Grande Vitória não há expectativa de chuva. A temperatura diurna aumenta um pouco por todas as regiões capixabas.

Na Grande Vitória, as temperaturas devem ficar entre mínima de 21 °C e máxima de 31 °C. Já na Região Serrana, há a expectativa de mínima de 16ºC nas áreas mais altas e máxima de 26ºC.