Pedro Canário e Conceição da Barra recebem aviso de chuva até quinta (13)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuvas intensas para os municípios de Pedro Canário e Conceição da Barra, no Norte do Estado. O aviso de cor amarela — o menor na escala de risco — já está em vigência até a manhã de quinta-feira (13).
De acordo com o Inmet, são esperados acumulados entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de até 60 km/h.
Previsão para o ES
A quinta-feira (13) será de sol entre nuvens com chuvas rápidas a partir da tarde nas regiões Sul, Serrana, Norte e Noroeste, segundo previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
O trecho litorâneo do Nordeste – Ibiraçu, João Neiva, Jaguaré, entre outros, conforme classificação do instituto (veja acima) – também pode ter chuva passageira ao longo do dia, enquanto na Grande Vitória não há expectativa de chuva. A temperatura diurna aumenta um pouco por todas as regiões capixabas.
Na Grande Vitória, as temperaturas devem ficar entre mínima de 21 °C e máxima de 31 °C. Já na Região Serrana, há a expectativa de mínima de 16ºC nas áreas mais altas e máxima de 26ºC.
Confira as temperaturas para o resto da semana na Grande Vitória
Quinta-feira (13) - mínima de 21 °C e máxima de 31 °C;
Sexta-feira (14) - mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.
Sábado (15) - mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.