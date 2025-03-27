Novos alertas de chuvas para cidades do ES

O Espírito Santo recebeu dois novos alertas para chuvas intensas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O primeiro vale até as 23h59 desta quinta-feira (27) e o outro até a manhã sexta-feira (28). Nas 49 cidades sob os avisos meteorológicos pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm/dia, com ventos que podem chegar a 60 km/h. [Entenda aqui como se mede a chuva]
CIDADES SOB ALERTA
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Afonso Cláudio
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Marilândia
- Mantenópolis
- Montanha
- Muniz Freire
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- Serra
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério