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Tempo

Novos alertas de chuvas para cidades do ES

Avisos meteorológicos abrangem quase 50 municípios capixabas; veja lista

Publicado em 27 de Março de 2025 às 12:39

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

27 mar 2025 às 12:39
O Espírito Santo recebeu dois novos alertas para chuvas intensas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O primeiro vale até as 23h59 desta quinta-feira (27) e o outro até a manhã sexta-feira (28). Nas 49 cidades sob os avisos meteorológicos pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm/dia, com ventos que podem chegar a 60 km/h. [Entenda aqui como se mede a chuva]
CIDADES SOB ALERTA
  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Afonso Cláudio
  4. Alto Rio Novo
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Brejetuba
  10. Colatina
  11. Conceição da Barra
  12. Conceição do Castelo
  13. Domingos Martins
  14. Ecoporanga
  15. Fundão
  16. Governador Lindenberg
  17. Ibatiba
  18. Ibiraçu
  19. Ibitirama
  20. Irupi
  21. Itaguaçu
  22. Itarana
  23. Iúna
  24. Jaguaré
  25. João Neiva
  26. Laranja da Terra
  27. Linhares
  28. Marilândia
  29. Mantenópolis
  30. Montanha
  31. Muniz Freire
  32. Mucurici
  33. Nova Venécia
  34. Pancas
  35. Pedro Canário
  36. Pinheiros
  37. Ponto Belo
  38. Rio Bananal
  39. São Domingos do Norte
  40. São Gabriel da Palha
  41. São Mateus
  42. São Roque do Canaã
  43. Santa Leopoldina
  44. Santa Maria de Jetibá
  45. Santa Teresa
  46. Serra
  47. Sooretama
  48. Vila Pavão
  49. Vila Valério

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