Mudança de tempo deve começar com temporais e queda de granizo no ES

Nuvens escuras cobrem Vitória e fazem dia virar noite Crédito: Fernando Madeira

“As mudanças devem começar pelo Sul do Estado, no período da manhã, mas as mais significativas serão na quinta-feira (26), do meio para o final da tarde, com o desenvolvimento de nuvens e possibilidade de trovoadas no período da noite”, explicou o meteorologista Ivaniel Fôro Maia, do Incaper, durante entrevista à TV Gazeta.

Mesmo com mais nuvens e chuva, as temperaturas não devem mudar tanto. "Essa frente fria que vai passar aqui pelo Estado está associada a um ciclone muito distante em alto-mar, deve influenciar pouco na temperatura. Estamos na primavera, então essas frentes frias vêm com menos intensidade e acabam dando uma quebrada no calor, mas as temperaturas devem seguir acima dos 30ºC", pontuou.

Tempestades

Ivaniel Fôro Maia destacou ainda que, com o calor intenso e a aproximação da frente fria, há probabilidade de temporais com queda de granizo no Estado.

“Antes da frente fria vem a alta pré-frontal, um sistema de alta pressão que deixa o tempo bem aberto, que inibe a formação de nuvens e cria aquele bolsão de calor. A frente fria vem empurrando, pressionando esse calor e ele fica aprisionado, provocando a formação de nuvens de tempestades e temporais que estamos aguardando a partir desta quarta-feira (25) na Região Sul e na quinta-feira (26) pela Grande Vitória, no período da noite, com chance de queda de granizo”, afirmou o meteorologista.