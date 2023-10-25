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Meteorologista explica

Mudança de tempo deve começar com temporais e queda de granizo no ES

Segundo o Incaper, instabilidade deve começar pela Região Sul, na manhã desta quarta-feira (25), e atingir todo o Estado na quinta-feira (26)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 out 2023 às 08:15

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 08:15

Chuva no ES: nuvens escuras cobrem Vitória e fazem dia virar noite
Nuvens escuras cobrem Vitória e fazem dia virar noite Crédito: Fernando Madeira
A mudança no tempo no Espírito Santo anunciada pela Defesa Civil Nacional e confirmada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) deve começar nesta quarta-feira (25) pela Região Sul do Estado, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
“As mudanças devem começar pelo Sul do Estado, no período da manhã, mas as mais significativas serão na quinta-feira (26), do meio para o final da tarde, com o desenvolvimento de nuvens e possibilidade de trovoadas no período da noite”, explicou o meteorologista Ivaniel Fôro Maia, do Incaper, durante entrevista à TV Gazeta.
Mesmo com mais nuvens e chuva, as temperaturas não devem mudar tanto. "Essa frente fria que vai passar aqui pelo Estado está associada a um ciclone muito distante em alto-mar, deve influenciar pouco na temperatura. Estamos na primavera, então essas frentes frias vêm com menos intensidade e acabam dando uma quebrada no calor, mas as temperaturas devem seguir acima dos 30ºC", pontuou. 

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Tempestades

Ivaniel Fôro Maia destacou ainda que, com o calor intenso e a aproximação da frente fria, há probabilidade de temporais com queda de granizo no Estado. 
“Antes da frente fria vem a alta pré-frontal, um sistema de alta pressão que deixa o tempo bem aberto, que inibe a formação de nuvens e cria aquele bolsão de calor. A frente fria vem empurrando, pressionando esse calor e ele fica aprisionado, provocando a formação de nuvens de tempestades e temporais que estamos aguardando a partir desta quarta-feira (25) na Região Sul e na quinta-feira (26) pela Grande Vitória, no período da noite, com chance de queda de granizo”, afirmou o meteorologista. 
O meteorologista destacou que a formação de granizo pode ocorrer nas regiões Sul, Serrana, Caparaó e parte da Noroeste, a partir de quinta-feira (26). Ele explicou ainda que o fim de semana deve seguir com tempo instável e possibilidade de tempestades em todo o Estado com rajadas de vento.

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