Instituto emite alerta de chuvas intensas para 13 municípios do ES

O Instituto Nacional da Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta de chuvas intensas e acumulado de chuva para 13 municípios do Espírito Santo. Os municípios sob alerta são:
- Alegre,
- Apiacá,
- Bom Jesus do Norte,
- Divino de São Lourenço,
- Dores do Rio Preto,
- Guaçuí,
- Ibatiba,
- Ibitirama,
- Irupi,
- Iúna,
- Jerônimo Monteiro,
- Muniz Freire,
- São José do Calçado.
O aviso amarelo é válido até às 23h59 de terça-feira (22). O instituto diz que, principalmente a partir da tarde, haverá períodos de chuva intensa nas cidades citadas, que acarretará em volumes de chuva significativos.