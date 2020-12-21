Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aviso amarelo

Instituto emite alerta de chuvas intensas para 13 municípios do ES

O Inpe diz que, principalmente a partir da tarde de terça-feira (22), haverá períodos de chuva intensa nas 13 cidades, que acarretará em volumes de chuva significativos; veja lista
Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 18:39

Vista de Divino São Lourenço
Divino São Lourenço está entre as cidades que receberam alerta do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Crédito: Ricardo Medeiros - 06/07/2017
Instituto Nacional da Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta de chuvas intensas e acumulado de chuva para 13 municípios do Espírito Santo. Os municípios sob alerta são:
  1. Alegre, 
  2. Apiacá, 
  3. Bom Jesus do Norte, 
  4. Divino de São Lourenço, 
  5. Dores do Rio Preto, 
  6. Guaçuí, 
  7. Ibatiba, 
  8. Ibitirama, 
  9. Irupi, 
  10. Iúna, 
  11. Jerônimo Monteiro, 
  12. Muniz Freire, 
  13. São José do Calçado.
O aviso amarelo é válido até às 23h59 de terça-feira (22). O instituto diz que, principalmente a partir da tarde, haverá períodos de chuva intensa nas cidades citadas, que acarretará em volumes de chuva significativos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados