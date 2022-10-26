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Inmet prevê "frio intenso e atípico" para o Sul do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que o início de novembro terá peculiaridades em quatro das cinco regiões do país
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

26 out 2022 às 12:45

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 12:45

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que o início de novembro será de “frio intenso e atípico” em quatro das cinco regiões do país, entre elas o Sul do Espírito Santo.  A “queda brusca” das temperaturas se deve à passagem de uma frente fria que vem seguida de uma “forte massa de ar de origem polar”.
As previsões sugerem que, a partir da próxima segunda-feira (31), o frio chegará no Rio Grande do Sul e em parte de Santa Catarina, avançando, na sequência, por todo o território catarinense, para então avançar pelo Paraná, pelo centro-sul do Mato Grosso do Sul e em parte de São Paulo. “A previsão indica, no início da próxima semana, queda em torno de 15°C na Região Sul”, informou o Inmet.
Entre os dias 31 de outubro e 1º de dezembro há uma pequena possibilidade de neve na região compreendida entre o planalto sul catarinense e os Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul. Paralelamente, a massa de ar frio continuará se deslocando para o Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país.
"O sul dos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás e Amazonas também vão registrar baixas temperaturas, assim como todo o Rio de Janeiro."
Inmet - Instituto de Meteorologia
“A massa de ar frio deve atuar no Brasil até o fim da próxima semana, com possibilidade de temperaturas negativas e geadas até quinta-feira (3), principalmente, nas áreas mais altas da Região Sul”, finalizou.

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