Inmet eleva nível de alerta de tempestade para as 78 cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ampliou os alertas de tempestade para o Espírito Santo nesta quarta-feira (14) e quinta-feira (15).
O aviso meteorológico de cor amarela, o mais baixo na escala de risco, passou a valer para todos 78 municípios capixabas. A previsão aponta chuva de até 50 milímetros, ventos que podem chegar a 60 km/h e possibilidade de granizo.
■ Veja aqui como se mede a chuva
No entanto, para 23 cidades das regiões Sul e Serrana, o nível de atenção é maior já a partir desta quarta: o instituto subiu o grau de risco para alerta laranja. Anteriormente, esse aviso abrangia 13 cidades.
Na quinta-feira (15), o alerta laranja será expandido para todo o território capixaba. O Inmet prevê acumulados volumosos de até 100 milímetros no dia, ventos que podem chegar a 100 km/h e queda de granizo.
Alegre
Anchieta
Apiacá
Atílio Vivacqua
Bom Jesus do Norte
Cachoeiro de Itapemirim
Castelo
Divino de São Lourenço
Dores do Rio Preto
Guaçuí
Ibitirama
Iconha
Itapemirim
Jerônimo Monteiro
Marataízes
Mimoso do Sul
Muniz Freire
Muqui
Piúma
Presidente Kennedy
Rio Novo do Sul
São José do Calçado
Vargem Alta