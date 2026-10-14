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Tempo

Inmet eleva nível de alerta de tempestade para as 78 cidades do ES

O alerta laranja prevê chuvas volumosas de até 100 milímetros no dia, ventos que podem chegar a 100 km/h e possibilidade de granizo

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 12:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2026 às 12:24

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ampliou os alertas de tempestade para o Espírito Santo nesta quarta-feira (14) e quinta-feira (15). 


O aviso meteorológico de cor amarela, o mais baixo na escala de risco, passou a valer para todos 78 municípios capixabas. A previsão aponta chuva de até 50 milímetros, ventos que podem chegar a 60 km/h e possibilidade de granizo. 

Veja aqui como se mede a chuva


No entanto, para 23 cidades das regiões Sul e Serrana, o nível de atenção é maior já a partir desta quarta: o instituto subiu o grau de risco para alerta laranja. Anteriormente, esse aviso abrangia 13 cidades. 


Na quinta-feira (15), o alerta laranja será expandido para todo o território capixaba. O Inmet prevê acumulados volumosos de até 100 milímetros no dia, ventos que podem chegar a 100 km/h e queda de granizo.

Cidades em alerta laranja já nesta quarta

  • Alegre

  • Anchieta

  • Apiacá

  • Atílio Vivacqua

  • Bom Jesus do Norte

  • Cachoeiro de Itapemirim

  • Castelo

  • Divino de São Lourenço

  • Dores do Rio Preto

  • Guaçuí

  • Ibitirama

  • Iconha

  • Itapemirim

  • Jerônimo Monteiro

  • Marataízes

  • Mimoso do Sul

  • Muniz Freire

  • Muqui

  • Piúma

  • Presidente Kennedy

  • Rio Novo do Sul

  • São José do Calçado

  • Vargem Alta

⚠️ Em caso de tempestade
Veja os cuidados recomendados pelo Inmet
  • Não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas.
  • Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade.
Telefones de emergência
Defesa Civil
199
Corpo de Bombeiros
193

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