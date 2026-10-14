Inmet eleva nível de alerta de tempestade para as 78 cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ampliou os alertas de tempestade para o Espírito Santo nesta quarta-feira (14) e quinta-feira (15).





O aviso meteorológico de cor amarela, o mais baixo na escala de risco, passou a valer para todos 78 municípios capixabas. A previsão aponta chuva de até 50 milímetros, ventos que podem chegar a 60 km/h e possibilidade de granizo.



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No entanto, para 23 cidades das regiões Sul e Serrana, o nível de atenção é maior já a partir desta quarta: o instituto subiu o grau de risco para alerta laranja. Anteriormente, esse aviso abrangia 13 cidades.





Na quinta-feira (15), o alerta laranja será expandido para todo o território capixaba. O Inmet prevê acumulados volumosos de até 100 milímetros no dia, ventos que podem chegar a 100 km/h e queda de granizo.