Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tempo

Inmet alerta o ES para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h

Os avisos meteorológicos juntos compreendem todo o território capixaba: o de cor laranja, de maior intensidade, vale para 41 cidades
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

25 out 2024 às 12:59

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 12:59

Alertas de chuvas para o Espírito Santo
Áreas do território capixaba sob alertas de chuvas e ventos fortes Crédito: Inmet
O Espírito Santo recebeu dois alertas de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta sexta-feira (25), válidos até as 10h deste sábado (26). Um dos avisos meteorológicos é de cor laranja — o segundo maior na escala de risco — e abrange 41 cidades da região Sul e da Grande Vitória. O outro é amarelo, de menor intensidade, e vale para os demais municípios capixabas.

Riscos | Alerta laranja

As cidades sob este aviso meteorológico podem registrar chuva  entre 30 e 60 mm por hora ou 50 a 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

► Veja aqui como se mede a chuva

AS CIDADES SOB ALERTA LARANJA
  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivácqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Brejetuba
  8. Cachoeiro de Itapemirim
  9. Cariacica
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Guarapari
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Itarana
  23. Iúna
  24. Jerônimo Monteiro
  25. Laranja da Terra
  26. Marataízes
  27. Marechal Floriano
  28. Mimoso do Sul
  29. Muniz Freire
  30. Muqui
  31. Piúma
  32. Presidente Kennedy
  33. Rio Novo do Sul
  34. Santa Leopoldina
  35. Santa Maria de Jetibá
  36. São José do Calçado
  37. Vargem Alta
  38. Venda Nova do Imigrante
  39. Viana
  40. Vila Velha
  41. Vitória

Riscos | Alerta amarelo

As demais cidades estão sob alerta amarelo, com previsão de chuva de 20 mm/h ou até 50mm/dia, e ventos de 40 a 60 km/h. O Inmet alerta para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Inmet alerta o ES para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h

Dicas do Inmet

  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

  • Durante tempestades: se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

  • Informações e acionamentos: se necessário, ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

Veja Também

Da seca à "chuva em cataratas" no ES

"Avião da chuva" injetava sal nas nuvens no ES

Por que o ES sempre é atingido por grandes chuvas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Inmet
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados