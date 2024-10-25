Inmet alerta o ES para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h

As cidades sob este aviso meteorológico podem registrar chuva entre 30 e 60 mm por hora ou 50 a 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.



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