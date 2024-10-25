Inmet alerta o ES para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h

Riscos | Alerta laranja
As cidades sob este aviso meteorológico podem registrar chuva entre 30 e 60 mm por hora ou 50 a 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
► Veja aqui como se mede a chuva
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Riscos | Alerta amarelo
As demais cidades estão sob alerta amarelo, com previsão de chuva de 20 mm/h ou até 50mm/dia, e ventos de 40 a 60 km/h. O Inmet alerta para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Dicas do Inmet
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
- Durante tempestades: se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
- Informações e acionamentos: se necessário, ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).