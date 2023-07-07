Frio continua no fim de semana? Saiba como fica o tempo no ES

Nesta sexta-feira (7), a nebulosidade diminui em todo o Estado e não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar deve atingir valores abaixo dos 30% em trechos do Estado. A temperatura diurna aumenta um pouco em todas as regiões e a máxima fica entre 24 °C e 29 °C. No litoral, o vento acelera e tem moderada intensidade.