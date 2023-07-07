Frio continua no fim de semana? Saiba como fica o tempo no ES

Nesta sexta-feira (7), a nebulosidade diminui em todo o Estado e não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar deve atingir valores abaixo dos 30% em trechos do Estado. A temperatura diurna aumenta um pouco em todas as regiões e a máxima fica entre 24 °C e 29 °C. No litoral, o vento acelera e tem moderada intensidade.
No sábado (8)
, o tempo segue estável e sem previsão de chuva. O vento acelera entre o litoral da região Sul e da Grande Vitória
com forte intensidade. A temperatura segue aumentando e as máximas ficam entre 25 °C e 30 °C
. Trechos da Região Sul podem ter umidade relativa abaixo dos 30%.
O domingo (9) continua com tempo estável. A temperatura diurna e da madrugada aumentam e as máximas ficam entre 25 °C e 31 °C. A umidade relativa do ar deve atingir valores abaixo dos 30% em trechos da região Sul. No litoral, o vento tem moderada intensidade.