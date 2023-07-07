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Previsão

Frio continua no fim de semana? Saiba como fica o tempo no ES

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), as temperaturas máximas vão voltar à casa dos 30 °C

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 06:50

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 jul 2023 às 06:50
Mestre Álvaro, Píer de Iemanjá e Praia de Camburi
Vista a partir do Colégio Sagrado Coração de Maria na Praia do Canto Crédito: Fernando Madeira
Os últimos dias no Espírito Santo foram marcados por nebulosidade e recordes de frio em algumas regiões. Mas como fica o tempo neste fim de semana? Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), as temperaturas máximas vão voltar à casa dos 30 °C no território capixaba. 
Nesta sexta-feira (7), a nebulosidade diminui em todo o Estado e não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar deve atingir valores abaixo dos 30% em trechos do Estado. A temperatura diurna aumenta um pouco em todas as regiões e a máxima fica entre 24 °C e 29 °C. No litoral, o vento acelera e tem moderada intensidade.
No sábado (8), o tempo segue estável e sem previsão de chuva. O vento acelera entre o litoral da região Sul e da Grande Vitória com forte intensidade. A temperatura segue aumentando e as máximas ficam entre 25 °C e 30 °C. Trechos da Região Sul podem ter umidade relativa abaixo dos 30%.
O domingo (9) continua com tempo estável. A temperatura diurna e da madrugada aumentam e as máximas ficam entre 25 °C e 31 °C. A umidade relativa do ar deve atingir valores abaixo dos 30% em trechos da região Sul. No litoral, o vento tem moderada intensidade.

Baixa umidade do ar

A baixa umidade do ar ocorre quando o ar está mais quente em períodos de longa estiagem. Quando o nível cai para menos de 30%, pode ocorrer dor de cabeça, rinites alérgicas, sangramento nasal, garganta seca e irritada, além da sensação de areia nos olhos que ficam vermelhos e congestionados, ressecamento da pele e cansaço.

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