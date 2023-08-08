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Rápida e gelada

Frente fria: temperaturas podem chegar a até 9°C em região do ES

Temperatura entre quarta (09) e quinta (10) não deve passar de 26 °C na Grande Vitória e nenhuma localidade capixaba terá máximas na casa dos 30 °C
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2023 às 17:43

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 17:43

Mais um dia com previsão de chuva no Espírito Santo
Mais uma semana com previsão de chuva no Espírito Santo; frente fria será passageira, segundo Incaper Crédito: Fernando Madeira
A frente fria que paira sobre o Espírito Santo pode provocar quedas bruscas de temperaturas nos próximos dias. Nas áreas altas da Região Serrana, a previsão é de mínima de 9 °C tanto nesta quarta (09), quanto na quinta-feira (10), dias em que deve ocorrer o fenômeno, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper)
O Incaper destaca que a temperatura nesses dois dias não deve passar de 26 °C na Grande Vitória e nenhuma localidade capixaba terá máximas na casa dos 30 °C. Há também a previsão de chuva fraca e de um céu mais nublado em todas as regiões. Um alerta de ventos fortes ainda foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido para 52 cidades.
Já nesta quarta-feira (09), o tempo ficará instável em todo o território capixaba. O sol aparece entre algumas nuvens e chove em alguns momentos do dia. Nas regiões Norte e Noroeste, a precipitação deve ocorrer de forma fraca. 

Previsão para cada região nesta quarta (09)

- Na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens e chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 14 °C e máxima de 28 °C. Vitória: mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

- Na Região Sul, sol e poucas nuvens. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 24 °C.

- Na Região Serrana, sol e poucas nuvens. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 12 °C e máxima de 25 °C. Nas áreas altas: mínima de 09 °C e máxima de 24 °C.

- Na Região Norte, sol e poucas nuvens. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.

- Na Região Noroeste, sol e poucas nuvens. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 15 °C e máxima de 27 °C.

A manhã de quinta-feira (10) será de sol entre nuvens e precipitação fraca na região Nordeste, ainda segundo o Incaper. O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais áreas ao longo do dia. As temperaturas aumentam em todas as regiões. Na Grande Vitória, variam entre mínima de 14ºC e máxima de 29ºC.
Previsão do tempo durante frente fria no ES
Previsão do tempo durante frente fria no ES Crédito: Reprodução | Incaper
Para os capixabas que já estão se preparando para o próximo fim de semana, o instituto de meteorologia Climatempo informou que a frente fria deve ir embora do Estado antes e, a partir de sexta-feira (11), não há mais expectativa de chuva.
Frente fria temperaturas podem chegar a até 9ºC em região do ES

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