Frente fria: temperaturas podem chegar a até 9°C em região do ES

- Na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens e chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 14 °C e máxima de 28 °C. Vitória: mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.



- Na Região Sul, sol e poucas nuvens. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 24 °C.



- Na Região Serrana, sol e poucas nuvens. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 12 °C e máxima de 25 °C. Nas áreas altas: mínima de 09 °C e máxima de 24 °C.



- Na Região Norte, sol e poucas nuvens. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.

- Na Região Noroeste, sol e poucas nuvens. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 15 °C e máxima de 27 °C.

