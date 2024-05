Tempo instável

Frente fria chega ao ES e Marinha emite alerta de ventos fortes

Última semana de maio deve terminar com chuva e temperaturas mais amenas no Espírito Santo, conforme previsão do Incaper

Praia de Camburi em dia de ventos fortes.

Uma frente fria se aproxima do Espírito Santo nesta quarta-feira (29) e a última semana de maio deve terminar com chuva e temperaturas mais amenas no Estado, conforme previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Na segunda-feira (27), a Marinha do Brasil emitiu, inclusive, um comunicado, alertando que a passagem dessa frente fria vai afetar a faixa litorânea entre Angra dos Reis (RJ) e Vitória, com ventos de até 65 km/h, entre a manhã de quarta-feira (29) até a noite de quinta-feira (30).

Previsão do tempo para a semana

Terça-feira (28): o sol volta a predominar no Espírito Santo. Há previsão de chuva rápida na madrugada e manhã apenas no Litoral Norte, seguida de tempo aberto nas demais horas do dia. Não chove nas demais áreas e o vento sopra de fraca a moderada intensidade pelo litoral;



o sol volta a predominar no Espírito Santo. Há previsão de chuva rápida na madrugada e manhã apenas no Litoral Norte, seguida de tempo aberto nas demais horas do dia. Não chove nas demais áreas e o vento sopra de fraca a moderada intensidade pelo litoral; Quarta-feira (29): poucas nuvens e calor até o final da manhã no Estado. A partir da tarde, a aproximação de uma frente fria provoca aumento de nuvens, com previsão de chuva na Região Sul e parte da Região Serrana. Durante a noite, há previsão de chuva no restante da Região Serrana e na Grande Vitória. Ao longo da noite, as nuvens aumentam na metade norte do Estado, mas não há expectativa de chuva. O vento sopra de fraca a moderada intensidade pelo litoral;



poucas nuvens e calor até o final da manhã no Estado. A partir da tarde, a aproximação de uma frente fria provoca aumento de nuvens, com previsão de chuva na Região Sul e parte da Região Serrana. Durante a noite, há previsão de chuva no restante da Região Serrana e na Grande Vitória. Ao longo da noite, as nuvens aumentam na metade norte do Estado, mas não há expectativa de chuva. O vento sopra de fraca a moderada intensidade pelo litoral; Quinta-feira (30): frente fria avança lentamente sobre o Espírito Santo. Previsão de muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia em todo o Estado. O vento sopra de fraca a moderada intensidade pelo litoral;



frente fria avança lentamente sobre o Espírito Santo. Previsão de muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia em todo o Estado. O vento sopra de fraca a moderada intensidade pelo litoral; Sexta-feira (31): no último dia de maio, a frente fria se afasta em direção ao oceano, mas deixa o tempo instável em parte do Estado. Há previsão de chuva ao longo do dia em quase toda a metade norte. O sol volta a predominar nas demais áreas, inclusive na Grande Vitória, sem chance de chuva. O vento sopra de fraca a moderada intensidade pelo litoral.



