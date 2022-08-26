Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vai dar praia

Fim de semana será de sol na Grande Vitória; veja como fica o tempo no ES

Segundo o Incaper, pode chover nos dois dias em parte do Litoral Norte, mas não há previsão de chuva para a Região Metropolitana
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

26 ago 2022 às 08:57

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 08:57

Praia de Camburi
Não há previsão de chuva em Vitória nos próximos dois dias Crédito: Carlos Alberto Silva
A chegada do fim de semana costuma ser cercada de expectativa, quase sempre por dias de sol. E é essa a previsão para o Espírito Santo neste sábado (27) e domingo (28), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O sol deve predominar nos dois dias, com poucas nuvens no céu.
De acordo com o Incaper, a chuva pode aparecer nos dois dias em parte do Litoral Norte, em municípios como Linhares, Jaguaré e São Mateus. No restante do Estado, há previsão de tempo aberto. Não há avisos ou alertas meteorológicos para o Espírito Santo.
Grande Vitória deve ter sol entre nuvens no fim de semana
Grande Vitória deve ter sol entre nuvens no fim de semana Crédito: Divulgação | Incaper
Neste sábado (27), pode haver chuva rápida na madrugada e manhã em parte do litoral Norte, com tendência de tempo aberto no restante do dia. Em todo o restante do Espírito Santo, a previsão é que o céu combine sol e poucas nuvens, sem chance de chuva. Na Grande Vitória, a temperatura deve variar entre 19 °C e 28 °C. No Sul, a máxima pode chegar a 33 °C.
O domingo (28) não deve ser diferente. O sol deve predominar no Estado, com previsão de chuva rápida apenas no Litoral Norte.

Veja Também

Vídeo: nuvem de tempestade assusta moradores de Aracruz

Seca avança e ES decreta estado de atenção por falta de chuva

Inglaterra anuncia estado de seca para metade do país

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima espírito santo Grande Vitória Incaper Previsão do Tempo ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Estamos afundando cada vez mais': iranianos se preparam para ataques à infraestrutura civil do país enquanto prazo do ultimato de Trump se aproxima
Imagem BBC Brasil
Trump diz que pode 'eliminar o Irã em uma noite', com prazo de ultimato se aproximando e sem sinais de que Teerã vai ceder
Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados