Fim de semana será de sol na Grande Vitória; veja como fica o tempo no ES

Não há previsão de chuva em Vitória nos próximos dois dias Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com o Incaper, a chuva pode aparecer nos dois dias em parte do Litoral Norte, em municípios como Linhares, Jaguaré e São Mateus. No restante do Estado, há previsão de tempo aberto. Não há avisos ou alertas meteorológicos para o Espírito Santo.

Grande Vitória deve ter sol entre nuvens no fim de semana Crédito: Divulgação | Incaper

Neste sábado (27), pode haver chuva rápida na madrugada e manhã em parte do litoral Norte, com tendência de tempo aberto no restante do dia. Em todo o restante do Espírito Santo, a previsão é que o céu combine sol e poucas nuvens, sem chance de chuva. Na Grande Vitória, a temperatura deve variar entre 19 °C e 28 °C. No Sul, a máxima pode chegar a 33 °C.