Fim de semana será de sol na Grande Vitória; veja como fica o tempo no ES

A chegada do fim de semana costuma ser cercada de expectativa, quase sempre por dias de sol. E é essa a previsão para o Espírito Santo neste sábado (27) e domingo (28), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O sol deve predominar nos dois dias, com poucas nuvens no céu.
De acordo com o Incaper, a chuva pode aparecer nos dois dias em parte do Litoral Norte, em municípios como Linhares, Jaguaré e São Mateus. No restante do Estado, há previsão de tempo aberto. Não há avisos ou alertas meteorológicos para o Espírito Santo.
Neste sábado (27), pode haver chuva rápida na madrugada e manhã em parte do litoral Norte, com tendência de tempo aberto no restante do dia. Em todo o restante do Espírito Santo, a previsão é que o céu combine sol e poucas nuvens, sem chance de chuva. Na Grande Vitória, a temperatura deve variar entre 19 °C e 28 °C. No Sul, a máxima pode chegar a 33 °C.
O domingo (28) não deve ser diferente. O sol deve predominar no Estado, com previsão de chuva rápida apenas no Litoral Norte.